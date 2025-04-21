Sahara : la Slovénie soutient l’audacieuse proposition d’autonomie du Maroc, un tournant historique ?

La question du Sahara occidental a toujours été un sujet de débat international. Récemment, la Slovénie a exprimé son soutien à la proposition audacieuse d’autonomie du Maroc pour cette région disputée. Cette décision pourrait-elle marquer un tournant historique dans la résolution de ce conflit long de plusieurs décennies ? Cet article explore les implications de ce soutien slovène et examine comment il pourrait influencer l’avenir du Sahara occidental.

Restez avec nous pour comprendre les enjeux de cette nouvelle dynamique géopolitique.

La Slovénie salue l’initiative d’autonomie du Maroc pour le Sahara

La vice-Première ministre et ministre des Affaires étrangères de la Slovénie, Tanja Fajon, a exprimé son appréciation pour l’initiative d’autonomie proposée par le Maroc en 2007 concernant le Sahara marocain. Lors d’une conférence de presse à la suite de discussions avec Nasser Bourita, ministre marocain des Affaires étrangères, Mme Fajon a qualifié cette initiative de base solide pour une résolution définitive du différend régional.

Elle a également reconnu les efforts sérieux et crédibles déployés par le Maroc pour résoudre la question du Sahara, réaffirmant ainsi la position de la Slovénie exprimée dans la Déclaration politique du 11 juin 2024.

La Slovénie soutient l’initiative marocaine et les efforts internationaux pour résoudre le conflit

En réitérant la position de la Slovénie exprimée dans la Déclaration politique du 11 juin 2024, Mme Fajon a souligné l’importance de cette déclaration comme référence pour la nouvelle dynamique des relations bilatérales entre la Slovénie et le Maroc. Elle a également mis en avant la position de son pays concernant le différend régional sur le Sahara marocain.

Les deux ministres ont convenu de l’exclusivité des Nations Unies dans le processus politique et ont réaffirmé leur soutien aux résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies. La Slovénie a réitéré son soutien de longue date au processus mené par les Nations Unies pour parvenir à une solution politique juste, durable et mutuellement acceptable, basée sur le compromis.

Le rôle central des Nations Unies dans le processus de résolution

Les ministres slovène et marocain ont souligné l’importance cruciale du rôle des Nations Unies dans le processus politique. Ils ont réitéré leur soutien aux résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies, y compris la plus récente, 2756 (2024). La Slovénie a confirmé son engagement historique envers le processus dirigé par les Nations Unies visant à obtenir une solution politique équitable, durable et mutuellement acceptable, fondée sur le compromis.

Le Maroc et la Slovénie ont également renouvelé leur soutien aux efforts du Secrétaire général des Nations Unies et de son Envoyé personnel pour faire progresser le processus politique, ainsi qu’à la MINURSO.