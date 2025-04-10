Sahara : Washington confirme à nouveau la souveraineté marocaine, un tournant géopolitique majeur

La reconnaissance par Washington de la souveraineté marocaine sur le Sahara marque un tournant géopolitique majeur. Cette décision, qui confirme une position déjà exprimée par les États-Unis, a des implications profondes pour la région et au-delà. Elle soulève également de nombreuses questions sur l’avenir du Sahara, un territoire disputé depuis des décennies.

Dans cet article, nous allons explorer les détails de cette annonce et ses conséquences potentielles sur la scène internationale. Restez avec nous pour comprendre les enjeux de ce changement de cap dans la politique américaine.

Les États-Unis réitèrent leur reconnaissance de la souveraineté marocaine sur le Sahara

En écho à la position exprimée par l’ancien président américain Donald Trump, les États-Unis ont une nouvelle fois confirmé leur reconnaissance de la souveraineté du Maroc sur le Sahara. Cette réaffirmation a eu lieu lors d’une rencontre entre Nasser Bourita, ministre marocain des Affaires étrangères, et Marco Rubio, Secrétaire d’État américain.

Rubio a souligné que les États-Unis soutiennent fermement la proposition d’autonomie sérieuse, crédible et réaliste comme seule base pour une solution durable au conflit. Il a également insisté sur le fait que les États-Unis continuent de croire qu’une autonomie authentique sous souveraineté marocaine est la seule solution viable.

Le décret présidentiel de Donald Trump en faveur de la souveraineté marocaine sur le Sahara

En décembre 2020, l’ancien président américain Donald Trump a promulgué un décret présidentiel reconnaissant la pleine souveraineté du Maroc sur le Sahara. Cet acte juridique et politique d’une force indéniable a eu un effet immédiat. Le Secrétaire d’État américain, Marco Rubio, a réitéré cette position lors d’un entretien avec Nasser Bourita, ministre marocain des Affaires étrangères.

Il a également souligné que les États-Unis soutiennent la proposition marocaine d’autonomie comme seul cadre pour négocier une solution mutuellement acceptable au conflit. Les États-Unis se sont engagés à faciliter le progrès vers cet objectif.

Les États-Unis encouragent les discussions sur l’autonomie du Sahara sous souveraineté marocaine

Marco Rubio, le Secrétaire d’État américain, a exhorté les parties concernées à entamer des pourparlers sans plus attendre, en se basant sur la proposition marocaine d’autonomie. Cette dernière est considérée par les États-Unis comme le seul cadre viable pour négocier une solution mutuellement acceptable au différend sur le Sahara.

Le chef de la diplomatie américaine a également souligné que son pays jouerait un rôle facilitateur dans la réalisation de cet objectif. Ces déclarations confirment une fois de plus l’engagement des États-Unis en faveur d’une autonomie sérieuse, crédible et réaliste du Sahara sous souveraineté marocaine.