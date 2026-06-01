Saïd Sayoud en visite à Paris ce lundi pour renforcer les liens entre l’Algérie et la France

Le ministre algérien de l’Intérieur, Saïd Sayoud, se rend à Paris pour une visite de travail, marquant une étape clé dans la reprise des relations franco-algériennes.

Accueilli par Laurent Nuñez, cette rencontre vise à renforcer le dialogue bilatéral sur des enjeux cruciaux tels que la sécurité et la coopération migratoire.

Saïd Sayoud à Paris : une visite stratégique pour l’Algérie

Le 1er juin, Saïd Sayoud, ministre algérien de l’Intérieur, des Collectivités locales et des Transports, est arrivé à Paris pour une visite de travail.

Accueilli à l’aéroport de Roissy par son homologue français Laurent Nuñez, cette rencontre marque une étape importante dans la reprise progressive des relations entre la France et l’Algérie.

Le ministre algérien de l’Intérieur, Saïd Sayoud, se rendra en France lundi 1er et mardi 2 juin pour poursuivre, avec son homologue français Laurent Nunez, les discussions sur les questions migratoires, sécuritaires et le crime organisé. Une première depuis 2024. pic.twitter.com/NkQKlMZp7N — Ali Boukhlef (@alakli) May 30, 2026



Ce déplacement fait suite à la visite de Sayoud à Alger en février et s’inscrit dans la volonté des deux pays de renforcer leur dialogue.

Les discussions porteront sur la sécurité, la lutte contre la criminalité organisée, ainsi que les questions migratoires et de sécurité civile.

Objectifs de la visite de Saïd Sayoud à Paris

La visite de Saïd Sayoud à Paris vise à restaurer un dialogue efficace entre la France et l’Algérie, conformément aux souhaits du président Emmanuel Macron. À 15h00, un entretien en tête-à-tête est prévu à la place Beauvau entre Sayoud et Laurent Nuñez.

Ensuite, des réunions de travail se tiendront entre la délégation algérienne et les représentants du ministère français de l’Intérieur.

Les discussions aborderont des thématiques cruciales telles que la sécurité, la lutte contre la criminalité organisée, ainsi que les questions migratoires et de sécurité civile.

Contexte diplomatique de la visite

Ce déplacement marque la première visite d’un ministre algérien de ce rang en France depuis plus de deux ans, soulignant une volonté de réchauffement des relations bilatérales.

Les tensions avaient été exacerbées par la reconnaissance par Emmanuel Macron de la souveraineté marocaine sur le Sahara occidental, une décision qui avait refroidi les relations entre Alger et Paris.

Depuis février, plusieurs responsables français, dont Laurent Nuñez, Alice Rufo et Gérald Darmanin, ont visité l’Algérie, illustrant une dynamique de rapprochement.

Ces échanges visent à rétablir un dialogue constructif et à surmonter les différends passés pour renforcer la coopération entre les deux nations.