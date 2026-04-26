Saidal et l’Inde s’unissent pour une première mondiale : la production locale de vaccins innovants.

Le groupe public algérien Saidal s’associe au laboratoire indien ONCOSIMIS et à Fabtech Technologie pour une initiative inédite : la production locale de vaccins probiotiques.

Cet accord, qui prévoit un transfert de technologies avancées, ouvre la voie à des applications tant humaines que vétérinaires, renforçant ainsi le secteur biologique algérien.

Saidal et l’Inde, une alliance stratégique pour des vaccins probiotiques

Un partenariat novateur a été conclu dans le secteur pharmaceutique algérien. Saidal, le groupe public, a scellé un accord avec ONCOSIMIS, laboratoire indien de recherche et développement, et Fabtech Technologie. Cette collaboration vise à explorer le domaine encore vierge des vaccins probiotiques en Algérie, avec une ambition de production locale.

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L’accord prévoit un transfert de technologies vers Saidal, permettant ainsi la fabrication de ces vaccins de nouvelle génération. Cette initiative ouvre la voie à une production locale inédite, renforçant ainsi les capacités industrielles du pays dans ce segment.

Les enjeux de cette coopération internationale

Cette coopération internationale revêt plusieurs dimensions. Elle implique d’abord la transmission de technologies innovantes à Saidal, permettant ainsi le développement de solutions pour l’usage humain et vétérinaire. L’accord prévoit également la mise en place des conditions nécessaires pour une production locale de vaccins probiotiques.

En outre, cet accord offre à Saidal l’opportunité d’élargir ses activités vers des produits biologiques à forte composante technologique. Il s’agit donc d’un renforcement significatif des compétences industrielles du groupe dans la bioproduction, ouvrant la voie à une nouvelle orientation industrielle.

Les vaccins probiotiques, une révolution pour la santé humaine et vétérinaire !

Les vaccins probiotiques sont des produits biologiques innovants qui utilisent des micro-organismes bénéfiques pour stimuler le système immunitaire. Ils fonctionnent en interagissant avec les défenses naturelles de l’organisme, offrant ainsi un potentiel considérable dans la prévention de certaines infections.

Leur importance réside dans leur double application : humaine et vétérinaire. En soutenant l’équilibre biologique de l’organisme, ils représentent une avancée majeure dans le domaine de la santé. Cette technologie de pointe ouvre donc de nouvelles perspectives pour la production locale algérienne, tant dans le secteur humain que vétérinaire.