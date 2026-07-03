Saidal et Novo Nordisk unissent leurs forces pour transformer le traitement du diabète en Algérie

Saidal et Novo Nordisk Algérie s’unissent pour révolutionner le traitement du diabète en Algérie. Ce partenariat stratégique, officialisé par un contrat signé le 30 juin, vise à produire localement des traitements innovants à base de GLP-1, renforçant ainsi les capacités pharmaceutiques et offrant des solutions de santé avancées aux patients.

Un partenariat stratégique pour l’avenir du traitement du diabète

Le 30 juin, Saidal et Novo Nordisk Algérie ont signé un partenariat stratégique au siège de Novo Nordisk Algérie.

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La cérémonie a réuni le PDG de Saidal, le professeur Mourad Belkhelfa, et le directeur général de Novo Nordisk Algérie, le Dr Amine Dahaoui. Cet accord vise à produire et distribuer en Algérie des traitements innovants à base de GLP-1.

Ce partenariat marque un jalon clé pour la fabrication de solutions innovantes en Algérie. Il reflète une collaboration technologique avancée, renforçant les capacités pharmaceutiques locales et offrant des traitements de haute qualité aux patients algériens.

Transformation du traitement du diabète en Algérie

La collaboration entre Saidal et Novo Nordisk Algérie se concentre sur la production et la distribution de molécules innovantes à base de GLP-1, essentielles pour le traitement du diabète de type 2 et des syndromes métaboliques.

Ces traitements visent à prévenir les complications cardiovasculaires et métaboliques, améliorant ainsi la qualité de vie des patients.

Grâce à cette coopération technologique avancée, les capacités pharmaceutiques locales seront renforcées.

En combinant l’expertise de Novo Nordisk en R&D et la position solide de Saidal, ce partenariat promet des traitements sûrs et conformes aux standards internationaux.

Des bénéfices inestimables pour les patients algériens

Ce partenariat entre Saidal et Novo Nordisk Algérie apportera des traitements innovants et de haute qualité aux patients algériens.

L’expertise en recherche et développement de Novo Nordisk, combinée à la position solide de Saidal, garantit des solutions thérapeutiques sûres et conformes aux standards internationaux.

En outre, le partage de connaissances et la collaboration technique renforceront les capacités pharmaceutiques locales.

Cela contribuera au développement des infrastructures de santé en Algérie, permettant ainsi d’améliorer l’accès aux soins et d’assurer un meilleur suivi des patients atteints de diabète et de syndromes métaboliques.