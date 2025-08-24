Saïdia Beach Festival : Une finale spectaculaire avec la star Stati, découvrez les moments forts !

Le Saïdia Beach Festival a une fois de plus tenu toutes ses promesses en offrant un spectacle grandiose pour sa finale. La star marocaine Stati a illuminé la scène, faisant vibrer le public avec ses tubes incontournables.

Retour sur les moments forts de cette soirée mémorable qui a marqué l’été 2025. Préparez-vous à revivre l’ambiance électrique et festive de ce festival unique en son genre, où musique, danse et partage sont les maîtres mots.

La 21ème édition du Festival des Plages à Saïdia s’achève en beauté

La 21ème édition du Festival des Plages de Maroc Telecom à Saïdia a conclu ses festivités avec un concert mémorable animé par l’artiste Abdelaziz Stati. Reconnu pour son style musical populaire unique, Stati a su captiver le public avec ses performances vibrantes et festives.

Cet événement, qui attire chaque année une foule nombreuse, est d’une importance capitale pour la ville de Saïdia, offrant aux habitants et aux visiteurs une expérience musicale riche et diversifiée.

Le festival a également permis de mettre en lumière la variété des rythmes et des genres musicaux marocains, contribuant ainsi à l’enrichissement culturel de la région.

Un festival qui attire les foules grâce à la diversité musicale

Le Festival des Plages de Maroc Telecom a su attirer un public nombreux, notamment les jeunes, grâce à une programmation riche et variée mettant en avant la diversité de la musique marocaine.

De nombreux artistes aux styles et genres musicaux différents ont foulé la scène de Saïdia, offrant aux festivaliers l’opportunité de découvrir la richesse du répertoire musical marocain.

Le concert de clôture à Nador, animé par la chanteuse populaire Statia, a également contribué à l’engouement pour cet événement. Son style unique et ses chansons entraînantes ont enflammé la scène, pour le plus grand plaisir des spectateurs. Ce rendez-vous estival incontournable confirme ainsi son succès auprès du public marocain.

Le Festival des Plages : une expérience musicale gratuite et de qualité

Le Festival des Plages de Maroc Telecom s’est imposé comme un événement musical majeur, gratuit et accessible à tous, au cœur des plus belles villes côtières du Maroc. Il offre une expérience musicale exceptionnelle grâce à une programmation variée qui répond aux goûts de toutes les générations. L’ambiance conviviale du festival est soutenue par une organisation de qualité et un dispositif scénique impressionnant.

Familles, jeunes et mélomanes ont profité d’une atmosphère festive et détendue lors de cette édition. Le Festival des Plages confirme ainsi son statut de rendez-vous incontournable des villes balnéaires marocaines, suscitant chaque année un engouement grandissant auprès du public.