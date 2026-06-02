Saïed appelle à repenser le monde lors de sa rencontre avec la RDC en Tunisie

Le Président Kaïs Saïed plaide pour un nouvel ordre mondial fondé sur la justice et la souveraineté, tout en appelant à l’unité africaine pour contrer le pillage des ressources.

Lors d’une rencontre diplomatique avec Crispin Mbadu Phanzu, il a souligné l’importance des liens historiques entre la Tunisie et la RDC.

Un nouvel ordre mondial est-il possible ?

Le Président Kaïs Saïed a récemment exprimé son désir de voir émerger un nouvel ordre mondial fondé sur la justice et la souveraineté.

#Tunisia: President Kais Saïed reaffirmed the need for #African unity & called for new global vision based on justice & freedom, stressing that Africans must be active makers of history, not its victims, as he received written message from #DRC President Félix Tshisekedi. #TAP_En pic.twitter.com/satXAlKyuN — TAP news agency (@TapNewsAgency) June 1, 2026



Lors d’une rencontre à Carthage, il a souligné l’importance de dépasser les inégalités formelles et de promouvoir une pensée mondiale nouvelle, axée sur la justice et la liberté.

Saïed a encouragé les nations à s’unir pour devenir des acteurs de leur propre histoire, plutôt que de subir les conséquences de l’exploitation de leurs ressources. Il a appelé à une action collective pour réaliser le rêve des pères fondateurs de l’unité africaine.

L’unité africaine : un rêve à réaliser

Kaïs Saïed a lancé un appel vibrant à l’unité du continent africain, soulignant l’urgence pour l’Afrique de devenir actrice de son propre destin.

Il a évoqué l’héritage des pères fondateurs de l’Organisation de l’unité africaine, qui rêvaient d’une union des États libérés du colonialisme.

Cependant, Saïed a critiqué l’évolution historique qui a transformé ce rêve en mirage, malgré les richesses abondantes du continent.

Il a insisté sur la nécessité d’une action collective pour éviter le pillage des ressources africaines et réaliser enfin cette vision d’unité.

Des liens historiques entre la Tunisie et la RDC

Lors de la rencontre diplomatique, Kaïs Saïed a rappelé les liens historiques qui unissent la Tunisie et la République démocratique du Congo.

Il a notamment évoqué la participation de l’armée tunisienne aux forces de maintien de la paix de l’ONU dans la province du Katanga. Ce geste symbolique témoigne de la solidarité entre les deux nations africaines.

La présence de Juliana Amato Lumumba, fille de l’illustre Patrice Lumumba, a renforcé l’importance de cet échange.

Saïed a souligné l’héritage commun et l’importance de renforcer les relations bilatérales pour construire un avenir africain prospère et uni.