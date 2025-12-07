Saïed donne un nouveau souffle à l’alliance historique entre Tunis et Mascate, une coopération stratégique renaît

Le Président tunisien, Kaïs Saïed, a récemment reçu le ministre du Commerce omanais, Kais ben Mohammed El Youssef.

Cette rencontre a été l’occasion de rappeler les liens historiques et solides entre les deux nations, et d’évoquer les perspectives prometteuses de coopération bilatérale, notamment dans les domaines économiques et commerciaux.

Rencontre historique entre Kaïs Saïed et Kais ben Mohammed El Youssef : un tournant pour les relations tuniso-omanaises ?

Le 6 décembre 2025, une rencontre marquante a eu lieu au Palais de Carthage entre le Président de la République tunisienne, Kaïs Saïed, et le ministre omanais du Commerce, de l’Industrie et de la Promotion de l’Investissement, Kais ben Mohammed El Youssef.


Cette réunion a permis de rappeler les liens historiques et privilégiés qui unissent la Tunisie et le Sultanat d’Oman, des relations anciennes et profondes illustrées par de nombreux témoignages.

La coopération bilatérale entre les deux pays, initiée dans les années 1970, a été soulignée lors de cette rencontre. Elle s’est consolidée au fil des ans dans divers domaines tels que l’éducation, la culture, la santé et la justice.

Aujourd’hui, elle est appelée à se développer et à se diversifier davantage, notamment dans les secteurs de l’économie, du commerce, de l’investissement et du développement des ressources humaines.

Des liens profonds et solides : retour sur l’histoire commune de la Tunisie et du Sultanat d’Oman !

Les relations entre la Tunisie et le Sultanat d’Oman sont marquées par une histoire riche et ancienne.

Les échanges entre la Tunisie et Oman s’inscrivent dans une continuité impressionnante. On sent que les deux pays veulent aller plus loin, notamment dans des secteurs comme l’économie ou la formation. C’est encourageant pour les jeunes professionnels comme moi. Sami, 42 ans, enseignant en coopération internationale

Un des témoignages les plus significatifs de cette profondeur est l’école fondée à Mascate au début du XXe siècle par Mohamed Ali Bouzidna, un enseignant tunisien.

Un autre moment clé de cette relation a été la visite en 1973 du sultan Qabous ben Saïd en Tunisie. Ces événements historiques illustrent la solidité des liens qui unissent ces deux nations depuis des décennies.

Vers une coopération renforcée : quels sont les secteurs clés pour l’avenir des relations tuniso-omanaises ?

La visite du ministre omanais en Tunisie a ouvert de nouvelles perspectives prometteuses pour la coopération entre les deux pays.

Le rapprochement entre les deux pays peut vraiment créer de nouvelles opportunités, surtout dans l’investissement et les échanges commerciaux. On ressent une vraie volonté politique d’avancer ensemble. Yamna, 35 ans, consultante en commerce extérieur

L’économie, le commerce, l’investissement et le développement des ressources humaines sont autant de domaines dans lesquels cette collaboration pourrait se diversifier.

Le Président Saïed a appelé à un rapprochement et à une coopération accrus pour répondre aux défis du monde actuel. Cette volonté commune de renforcer les liens existants laisse présager un avenir fructueux pour les relations tuniso-omanaises.

Imen Haouari

Écrit par Imen Haouari

Imen Haouari est journaliste indépendante spécialisée dans l’actualité tunisienne. Ses articles couvrent un large spectre allant de la politique nationale aux enjeux économiques, sociaux et environnementaux qui façonnent le quotidien du pays.

Attachée à une information claire et vérifiée, elle met un point d’honneur à décrypter les faits avec rigueur et neutralité. Sa plume analytique éclaire les grands événements tunisiens tout en donnant une place centrale aux voix citoyennes et aux réalités locales.