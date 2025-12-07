Saïed donne un nouveau souffle à l’alliance historique entre Tunis et Mascate, une coopération stratégique renaît

Le Président tunisien, Kaïs Saïed, a récemment reçu le ministre du Commerce omanais, Kais ben Mohammed El Youssef.

Cette rencontre a été l’occasion de rappeler les liens historiques et solides entre les deux nations, et d’évoquer les perspectives prometteuses de coopération bilatérale, notamment dans les domaines économiques et commerciaux.

Rencontre historique entre Kaïs Saïed et Kais ben Mohammed El Youssef : un tournant pour les relations tuniso-omanaises ?

Le 6 décembre 2025, une rencontre marquante a eu lieu au Palais de Carthage entre le Président de la République tunisienne, Kaïs Saïed, et le ministre omanais du Commerce, de l’Industrie et de la Promotion de l’Investissement, Kais ben Mohammed El Youssef.

Cette réunion a permis de rappeler les liens historiques et privilégiés qui unissent la Tunisie et le Sultanat d’Oman, des relations anciennes et profondes illustrées par de nombreux témoignages.

La coopération bilatérale entre les deux pays, initiée dans les années 1970, a été soulignée lors de cette rencontre. Elle s’est consolidée au fil des ans dans divers domaines tels que l’éducation, la culture, la santé et la justice.

Aujourd’hui, elle est appelée à se développer et à se diversifier davantage, notamment dans les secteurs de l’économie, du commerce, de l’investissement et du développement des ressources humaines.

Des liens profonds et solides : retour sur l’histoire commune de la Tunisie et du Sultanat d’Oman !

Les relations entre la Tunisie et le Sultanat d’Oman sont marquées par une histoire riche et ancienne.

Un des témoignages les plus significatifs de cette profondeur est l’école fondée à Mascate au début du XXe siècle par Mohamed Ali Bouzidna, un enseignant tunisien.

Un autre moment clé de cette relation a été la visite en 1973 du sultan Qabous ben Saïd en Tunisie. Ces événements historiques illustrent la solidité des liens qui unissent ces deux nations depuis des décennies.

Vers une coopération renforcée : quels sont les secteurs clés pour l’avenir des relations tuniso-omanaises ?

La visite du ministre omanais en Tunisie a ouvert de nouvelles perspectives prometteuses pour la coopération entre les deux pays.

L’économie, le commerce, l’investissement et le développement des ressources humaines sont autant de domaines dans lesquels cette collaboration pourrait se diversifier.

Le Président Saïed a appelé à un rapprochement et à une coopération accrus pour répondre aux défis du monde actuel. Cette volonté commune de renforcer les liens existants laisse présager un avenir fructueux pour les relations tuniso-omanaises.