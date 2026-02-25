Le Président tunisien, Kaïs Saïed, a récemment effectué une visite surprise à la Société “Ellouhoum” d’El Ouardia et au marché de Bab El Fella.

Cette démarche s’inscrit dans sa volonté de lutter contre les dysfonctionnements et la corruption au sein des institutions publiques, tout en réaffirmant l’engagement social de l’État pour tous les Tunisiens.

Visite surprise de Saïed à El Ouardia et Bab El Fella : quels enjeux ?

Le Président tunisien, Kaïs Saïed, a effectué une visite surprise à la Société “Ellouhoum” d’El Ouardia et au marché de Bab El Fella.

Cette démarche s’inscrit dans sa volonté de lutter contre les dysfonctionnements et la corruption qui minent certaines institutions publiques.

Il a ainsi pu observer le fonctionnement de la société Ellouhoum, fondée en 1961, et discuter avec plusieurs responsables des irrégularités constatées dans sa gestion.

Saïed a également fait un arrêt au marché de Bab El Fella où il a écouté les préoccupations des citoyens.

Il a réaffirmé que l’État continuera à servir les Tunisiens et à répondre à leurs revendications, tout en promettant aucune indulgence envers ceux qui ont pillé les richesses du pays.

La lutte contre la corruption : une priorité pour Saïed !

Face aux dysfonctionnements et à la corruption, le Président Kaïs Saïed affiche une détermination sans faille.

Il promet des mesures fermes pour rétablir les institutions publiques dans leurs missions. Saïed suit de près la situation, conscient des défis que le peuple tunisien doit surmonter.

Il réaffirme la primauté de la loi et l’engagement social de l’État au service de tous les Tunisiens. Aucune indulgence ne sera accordée à ceux qui ont détourné les richesses du pays. Pour Saïed, la loi reste l’arbitre suprême sous l’autorité de laquelle tous sont égaux.

Un avenir plus juste pour les Tunisiens : Comment Saïed compte-t-il y parvenir ?

Lors de sa visite au marché de Bab El Fella, Saïed a écouté attentivement les citoyens, soulignant l’orientation sociale de l’État. Il a réitéré son engagement à répondre aux revendications des Tunisiens dans tous les domaines.

Il a également déclaré qu’il n’y aurait aucune indulgence envers ceux qui ont pillé les richesses du pays. Cette fermeté témoigne de sa volonté de construire un avenir plus juste pour tous les Tunisiens.