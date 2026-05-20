Saïed en visite à Takelsa, les habitants partagent leurs espoirs et préoccupations

Le Président de la République, Kaïs Saïed, a récemment visité la délégation de Takelsa, dans le gouvernorat de Nabeul.

Lors de cette visite, il s’est rendu à la plage de Marsa El Amra et dans la zone d’«El Mankaa», prenant le temps d’écouter les préoccupations des habitants locaux.

Visite présidentielle à Takelsa : Kaïs Saïed sur le terrain

Le mardi précédent, le Président Kaïs Saïed s’est déplacé dans la délégation de Takelsa, située dans le gouvernorat de Nabeul.

Lors de cette visite, il a exploré des lieux emblématiques tels que la plage de Marsa El Amra et la zone d’«El Mankaa».

L’objectif principal de cette visite était d’évaluer directement la situation locale. Le Président a pris le temps d’écouter les préoccupations des habitants, témoignant ainsi de son engagement à comprendre et à répondre aux besoins de la communauté.

Quels espoirs pour les habitants de Takelsa ?

La visite de Kaïs Saïed a suscité de nombreux espoirs parmi les habitants de Takelsa. Ils espèrent que l’attention présidentielle se traduira par des actions concrètes pour améliorer leur quotidien.

Les résidents souhaitent notamment des investissements dans les infrastructures locales, la création d’emplois et une meilleure gestion des ressources naturelles.

En outre, les habitants espèrent que cette visite renforcera la visibilité de leur région au niveau national, attirant ainsi de nouveaux projets de développement.

Ils attendent également un suivi régulier des promesses faites, afin de garantir un impact durable sur leur qualité de vie.

Les préoccupations des citoyens entendues

Les habitants de Takelsa ont exprimé des préoccupations variées lors de la visite de Kaïs Saïed. Parmi les sujets abordés, la nécessité d’améliorer les infrastructures locales a été soulignée, notamment en ce qui concerne les routes et les services publics.

Les citoyens ont également insisté sur l’importance de créer des opportunités d’emploi pour les jeunes, afin de lutter contre le chômage croissant.

D’autres préoccupations incluent la gestion durable des ressources naturelles, essentielle pour préserver l’environnement local.

Les habitants espèrent que les autorités prendront des mesures concrètes pour répondre à ces défis, assurant ainsi un développement harmonieux et durable de leur région.