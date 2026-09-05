Saïed et El-Menfi discutent sécurité et circulation, un échange qui pourrait tout changer

Les relations entre la Tunisie et la Libye continuent de se renforcer, marquées par des échanges diplomatiques récents.

La coopération régionale et la sécurité partagée sont au cœur des discussions, soulignant l’importance d’une collaboration étroite pour surmonter les défis actuels et promouvoir la stabilité et la prospérité des deux nations voisines.

Une coopération renforcée pour surmonter les défis actuels

Le 2 septembre, le Président tunisien Kaïs Saïed a eu un entretien téléphonique avec Mohamed el-Menfi, président du Conseil présidentiel libyen.

#ليبيا | الرئاسة التونسية : ❖ أجرى رئيس الجمهوريّة « قيس سعيّد » عشيّة يوم أمس مكالمة هاتفيّة مع السيّد « محمّد المنفي » رئيس المجلس الرئاسي اللّيبي ❖ وأكّد رئيس الدّولة على وجه الخصوص على العمل على رفع نسق التشاور بهدف القضاء على كلّ العقبات وتيسير تنقّل الأشخاص والبضائع في… pic.twitter.com/ujjdfmNdfI — طه حديد Taha Hadeed (@taha_hadeed) September 3, 2026

Cet échange a mis en lumière les relations fraternelles qui unissent la Tunisie et la Libye, soulignant l’importance de relever ensemble les défis actuels. Les deux dirigeants ont exprimé leur engagement à renforcer la coopération pour surmonter les obstacles communs.

Kaïs Saïed a insisté sur la nécessité d’intensifier les concertations pour faciliter la circulation des personnes et des marchandises aux frontières. Il a réaffirmé que la sécurité et la stabilité des deux pays sont indissociables, témoignant d’une solidarité historique et humaine indéfectible.

Faciliter la circulation aux frontières

Kaïs Saïed a souligné l’importance d’intensifier les concertations pour lever les obstacles à la circulation des personnes et des marchandises aux postes frontaliers.

Cette démarche vise à renforcer les liens économiques et humains entre la Tunisie et la Libye, en facilitant les échanges bilatéraux.

Les mesures proposées pourraient avoir un impact positif sur les relations bilatérales, en renforçant la confiance mutuelle et en stimulant le commerce. Pour les citoyens, cela se traduirait par une amélioration de la vie quotidienne grâce à une mobilité accrue et à des opportunités économiques élargies.

Une interdépendance sécuritaire historique

La sécurité entre la Tunisie et la Libye repose sur une interdépendance historique, comme l’a souligné Kaïs Saïed.

Les deux nations partagent une solidarité profonde, forgée par des liens humains et historiques indéfectibles. La Tunisie a toujours soutenu l’unité de la Libye, affirmant que la stabilité régionale dépend de la coopération mutuelle.

Saïed a réitéré que la résolution de la crise libyenne doit être interne, soulignant la capacité des Libyens à trouver des solutions consensuelles. Cette approche privilégie la souveraineté libyenne et encourage les efforts locaux pour garantir sécurité, stabilité et prospérité durables.