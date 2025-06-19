Saïed intensifie la lutte contre la criminalité et la spéculation : Découvrez ses nouvelles directives choc

Face à une recrudescence de la criminalité et de la spéculation, le président Saïed intensifie sa lutte. Des mesures inédites et percutantes sont mises en place pour contrer ces fléaux qui minent la société. Cet article vous dévoilera les nouvelles directives choc du chef de l’État, des décisions audacieuses qui promettent de bouleverser le paysage sécuritaire et économique.

Restez connectés pour découvrir comment Saïed compte rétablir l’ordre et la justice dans un contexte national tendu.

Le Président tunisien, le ministre de l’Intérieur et le secrétaire d’État à la sécurité nationale s’unissent contre la criminalité et la spéculation

Le mardi 18 juin 2025, une réunion cruciale a eu lieu au Palais de Carthage, rassemblant le Président tunisien Kaïs Saïed, le ministre de l’Intérieur Khaled Nouri et le secrétaire d’État chargé de la sécurité nationale Sofien Ben Sadek. Cette rencontre avait pour objectif principal de discuter des moyens de soutenir les forces de sécurité dans leur lutte contre la criminalité sous toutes ses formes et le démantèlement des réseaux de spéculateurs.

Le Président Saïed a souligné l’importance de fournir les ressources nécessaires aux conseils locaux et régionaux pour qu’ils puissent pleinement assumer leurs responsabilités légales.

Stratégies de soutien aux forces de sécurité et au ministère du Commerce

La réunion a mis l’accent sur le rôle crucial des forces de sécurité dans l’appui aux services du ministère du Commerce. Leur mission principale sera de démanteler les réseaux de spéculateurs, contribuant ainsi à la lutte contre toutes les formes de criminalité. Le Président Saïed a insisté sur la nécessité d’équiper adéquatement les conseils locaux, régionaux et de districts pour qu’ils puissent mener à bien leurs missions légales.

Ces entités seront en effet responsables de l’élaboration des plans de développement qui seront ensuite présentés à l’Assemblée des représentants du peuple et au Conseil national des régions et des districts.

Le rôle des conseils locaux, régionaux et de districts dans la lutte contre la criminalité

Le Président Saïed a souligné l’importance cruciale des conseils locaux, régionaux et de districts dans la lutte contre la criminalité. Il a insisté sur le fait qu’ils doivent être dotés de tous les moyens nécessaires pour assumer pleinement leurs missions légales.

Ces entités seront à l’origine des plans de développement qui seront ensuite soumis à l’Assemblée des représentants du peuple et au Conseil national des régions et des districts. Le Chef de l’État a rappelé que le modèle de développement est déjà en place et que toutes les futures législations s’inscriront dans ce cadre.