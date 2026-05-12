Le Président tunisien, Kaïs Saïed, a récemment réuni les ministres clés du secteur éducatif et technologique au Palais de Carthage.

Cette rencontre stratégique visait à renforcer la sécurité des examens nationaux et à promouvoir une égalité des chances pour tous les Tunisiens, tout en préparant une réforme globale du système éducatif.

L’éducation, pilier de la sécurité nationale

Lors d’une réunion au Palais de Carthage, le Président tunisien Kaïs Saïed a souligné l’importance cruciale de l’éducation pour la sécurité nationale.

En présence des ministres Nouredine Nouri, Mondher Belaid, Riadh Chaoued et Sofiene Hemissi, il a insisté sur la nécessité d’une organisation stricte des examens nationaux.

Saïed a réaffirmé que l’éducation est essentielle pour garantir l’égalité des chances et a appelé à la création rapide du Conseil supérieur de l’éducation. Il a mis en avant l’importance de libérer la pensée pour renforcer la sécurité nationale.

Une vision pour l’égalité des chances

Kaïs Saïed considère que l’égalité des chances ne doit pas être un simple concept théorique, mais une réalité tangible pour tous les Tunisiens.

Il insiste sur la mise en place du Conseil supérieur de l’éducation, inscrit dans la Constitution, comme un levier essentiel pour libérer la pensée et garantir une véritable équité.

Pour Saïed, l’ignorance dépasse l’analphabétisme traditionnel et inclut l’absence de pensée libre et l’aliénation intellectuelle.

Il souligne que la Tunisie, historiquement un centre de rayonnement intellectuel, doit renforcer son influence dans tous les domaines.

Le Président assure que les efforts se poursuivent pour que le Conseil supérieur de l’éducation commence ses travaux rapidement, amorçant ainsi une réforme globale du système éducatif, en phase avec les aspirations du peuple tunisien.

Un avenir prometteur pour l’influence intellectuelle de la Tunisie

Kaïs Saïed envisage de renforcer l’influence intellectuelle de la Tunisie en accélérant la mise en place du Conseil supérieur de l’éducation.

Ce conseil est crucial pour initier une réforme globale du système éducatif, visant à libérer la pensée et à garantir une véritable égalité des chances pour tous les Tunisiens.

Cette réforme est essentielle non seulement pour l’avenir intellectuel du pays, mais aussi pour sa sécurité.

En promouvant une éducation de qualité, la Tunisie peut espérer un développement harmonieux et une stabilité renforcée, répondant ainsi aux aspirations de son peuple.