Lors d’une rencontre historique, le président tunisien Saïed et Zanzeri ont mis en lumière des dysfonctionnements majeurs et des pratiques inédites dans le paysage politique de la Tunisie. Cette dénonciation choc a secoué l’opinion publique et suscité un vif débat sur les enjeux actuels de la gouvernance en Tunisie.

Cet article se propose d’analyser en profondeur cette rencontre et ses répercussions sur la scène politique tunisienne. Restez avec nous pour découvrir les détails de cette affaire qui marque un tournant décisif dans l’histoire contemporaine de la Tunisie.

Entretien crucial entre le président tunisien et la cheffe du gouvernement au palais de Carthage

Le 6 août 2025, une rencontre d’importance s’est tenue au palais de Carthage entre le président tunisien, Kaïs Saïed, et Sarra Zafrani Zanzeri, à la tête du gouvernement. Cette réunion a été l’occasion d’évoquer le fonctionnement de divers services publics et de discuter de certaines anomalies constatées récemment.

Le président Saïed a profité de cette occasion pour rappeler que le peuple tunisien reste vigilant face aux manœuvres en coulisses visant à déstabiliser le pays ou à aggraver la situation actuelle.

Dysfonctionnements des services publics : un enjeu majeur pour le peuple tunisien

Les dysfonctionnements de plusieurs services publics ont été au cœur des discussions. Des pratiques jugées « anormales » ont été relevées ces dernières semaines, suscitant l’inquiétude du président Saïed. Il a souligné que le peuple tunisien, pleinement conscient de ces problèmes, ne se laissera pas déstabiliser par ces tentatives perturbatrices.

Ces dysfonctionnements, qui touchent directement la vie quotidienne des Tunisiens, sont perçus comme une menace à la stabilité du pays et à la confiance des citoyens envers leurs institutions.

Pratiques anormales et manœuvres en coulisses : le peuple tunisien reste vigilant

Les « pratiques anormales » évoquées lors de la réunion restent non spécifiées, mais leur existence est confirmée par les plus hautes autorités du pays. Ces agissements, attribués à des acteurs non identifiés, sont perçus comme une menace pour la stabilité nationale. Le président Saïed a toutefois exprimé sa confiance dans la conscience du peuple tunisien.

Il a souligné que les Tunisiens sont pleinement conscients des manœuvres se déroulant en coulisses et qu’ils ont la capacité de contrer toute tentative visant à déstabiliser le pays ou à exacerber la situation actuelle.