Saïed s’attaque à l’esclavage moderne et au clientélisme : promesses tenues et actions concrètes en 2025

En 2025, le président tunisien Kais Saïed continue de faire des vagues avec ses politiques audacieuses et progressistes. L’une de ses principales cibles : l’esclavage moderne et le clientélisme, deux fléaux qui minent la société tunisienne depuis des décennies. Mais qu’en est-il réellement des promesses faites par le chef d’État ? Quelles actions concrètes a-t-il mises en œuvre pour combattre ces problèmes ?

Cet article se propose de faire un point détaillé sur les initiatives prises par Saïed dans ce domaine, en mettant en lumière les réussites, mais aussi les défis qui restent à relever.

Le Président tunisien et la Cheffe du gouvernement discutent de projets législatifs

Le 28 mai 2025, une rencontre cruciale a eu lieu au Palais de Carthage entre le Président de la République tunisienne, Kaïs Saïed, et la Cheffe du gouvernement, Sarra Zaafrani Zenzri. Cette réunion a été l’occasion d’examiner plusieurs projets de textes législatifs. Le Président Saïed a réitéré l’engagement de la Tunisie à maintenir sa politique sociale, en accord avec les aspirations de son peuple.

Il a souligné l’importance d’une vision globale pour les réformes, insistant sur la nécessité d’une justice sociale et d’une dignité garanties par de nouvelles législations et une profonde réforme administrative.

La Tunisie s’engage dans une politique sociale et des réformes globales

Le Président Saïed a affirmé que la Tunisie continuera à mettre en œuvre sa politique sociale, en harmonie avec les désirs de ses citoyens. Il a insisté sur le fait que les réformes ne devraient pas être limitées à des domaines spécifiques, mais devraient faire partie d’une vision plus large pour l’avenir du pays.

Il a souligné que la justice sociale et la dignité ne peuvent être assurées qu’en adoptant de nouvelles lois et en entreprenant une réforme administrative approfondie. Il a également mis en garde contre ceux qui voient leur rôle comme une recherche de privilèges, sans tenir compte des attentes du peuple, et a appelé à une nouvelle génération de leaders compétents et dévoués.

Des mesures fermes contre l’esclavage moderne et le clientélisme

Le Président Saïed a exprimé une détermination sans faille à lutter contre toutes formes d’exploitation des travailleurs assimilables à de l’esclavage moderne. Il a donné des directives strictes pour l’application de la loi, notamment suite à l’adoption de la nouvelle législation révisant le Code du travail. Un décret est en préparation pour interdire ces pratiques au sein de la fonction publique et des établissements publics.

Le Président a également souligné que la reconnaissance des droits des travailleurs et leur stabilité sont essentielles pour stimuler leur productivité, favoriser une croissance économique durable et créer un environnement propice à l’investissement.