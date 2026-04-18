Saïed s’élève contre les guerres de génocide, un cri du cœur depuis l’Afrique jusqu’à la Palestine

Lors d’une récente rencontre au Palais de Carthage, le Président tunisien Kaïs Saïed et l’envoyé spécial rwandais Olivier Nduhungirehe ont échangé sur des sujets cruciaux pour l’Afrique.

Entre coopération fraternelle, souveraineté africaine et aspirations pour un nouvel ordre humain, découvrez les points clés de cette discussion stratégique.

Dialogue constructif entre Kaïs Saïed et l’émissaire rwandais

Le Président tunisien, Kaïs Saïed, a accueilli Olivier Nduhungirehe, l’envoyé spécial du Rwanda, au Palais de Carthage.

Cette rencontre de haut niveau a permis à Nduhungirehe de transmettre un message de coopération fraternelle de la part du Président rwandais Paul Kagame.

En visite en Tunisie, le Ministre @onduhungirehe a été reçu en audience par S.E. Kaïs Saïed, Président de la République tunisienne, à qui il a transmis un message spécial de S.E. le Président Paul Kagame. Les échanges ont notamment porté sur la candidature de la Secrétaire… pic.twitter.com/9tcBE2Z1F5 — Ministry of Foreign Affairs & Int’l Cooperation (@RwandaMFA) April 16, 2026



L’échange a également offert une plateforme pour le Président Saïed pour plaider en faveur d’une Afrique souveraine.

Plusieurs sujets ont été abordés lors de cette réunion, notamment les défis auxquels sont confrontés de nombreux peuples africains, des guerres de génocides aux conflits internes.

Le Président Saïed a souligné que l’unité africaine reste un rêve porté par les peuples et plusieurs présidents fondateurs de l’Organisation de l’union africaine.

L’Afrique souveraine : un rêve encore lointain ?

Le Président Saïed a évoqué les tragédies du continent africain, en parallèle avec la cause palestinienne.

Il a souligné les souffrances endurées par de nombreux peuples africains, victimes de guerres de génocides, de conflits internes, de pauvreté et de famines.

Il a rappelé que l’unité africaine est un idéal porté par les peuples et plusieurs présidents fondateurs de l’Organisation de l’union africaine. Cependant, plus de soixante ans après sa création, ce rêve semble encore lointain.

La Tunisie, un acteur clé pour un nouvel ordre humain en Afrique

Le Président Saïed a exprimé l’aspiration de la Tunisie à instaurer un nouvel ordre humain en Afrique.

Fière de son appartenance africaine, la Tunisie envisage un futur fondé sur des concepts novateurs, remplaçant les anciens devenus obsolètes.

Il a également souligné la mobilisation mondiale pour les causes du droit et de la justice. Parmi elles, la cause du peuple palestinien qui résiste depuis des décennies face à une guerre de génocide, témoigne de cette aspiration à un monde plus juste.