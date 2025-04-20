Saïed s’engage pour Mazzouna : emplois promis, usines en reprise et réformes urgentes à l’horizon

Le président tunisien, Kais Saïed, a récemment annoncé son engagement envers la ville de Mazzouna. Cette déclaration promet une série d’initiatives visant à stimuler l’économie locale, notamment la création d’emplois, la relance des usines et l’implémentation de réformes urgentes. Cet article explore en détail ces engagements et leur impact potentiel sur la région.

Restez avec nous pour découvrir comment ces mesures pourraient transformer le paysage économique de Mazzouna et offrir de nouvelles opportunités à ses habitants.

Le président Saïed s’engage pour le développement de Mazzouna

Le 18 avril 2025, le président tunisien Kaïs Saïed a visité la délégation de Mazzouna, dans le gouvernorat de Sidi Bouzid. Il a réitéré son engagement à répondre aux demandes pressantes des citoyens, notamment en matière d’emploi et de développement régional.

Le chef de l’État a souligné que les conditions étaient désormais réunies pour financer la réouverture de l’usine de plastique, une initiative qui pourrait créer plus de 500 emplois et stimuler le développement par la création d’une société communautaire. Il a également mis en garde contre toute tentative de sabotage de ces sociétés et a soutenu la légitimité des revendications des citoyens.

Problèmes d’infrastructures : un défi national

Le président Saïed a également abordé les problèmes d’infrastructures de santé et de transport dans la région, soulignant que ces défis ne sont pas uniquement locaux mais nationaux. Il a critiqué la détérioration des infrastructures publiques depuis 1986, attribuée à la privatisation et à la corruption.

Selon lui, l’absence de certaines infrastructures essentielles est le résultat de pratiques corrompues au sein des marchés publics. Malgré ces obstacles, Saïed reste optimiste quant aux progrès réalisés dans la construction d’un État de droit et promet d’accélérer les réformes pour surmonter ces défis.

Avancées vers un État de droit et tragédie à Mazzouna

Malgré les défis, le président Saïed a exprimé sa satisfaction quant aux avancées réalisées dans l’établissement d’un État de droit depuis le 25 juillet. Il s’est engagé à accélérer les réformes pour éliminer les obstacles dans tous les secteurs.

Par ailleurs, suite à la tragédie du lycée de Mazzouna où trois élèves ont perdu la vie à cause de l’effondrement d’un mur, Saïed a insisté sur la responsabilité des personnes coupables de négligence. Il a appelé à une réforme législative et administrative pour éviter les retards de projets, soulignant qu’il n’y avait plus de place pour l’inertie sous prétexte de procédures administratives.