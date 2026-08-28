Saïed s’indigne face aux coupures d’eau et d’électricité et promet une réponse déterminée

Au cœur de la Tunisie, des coupures d’eau et d’électricité secouent plusieurs régions, suscitant l’intervention directe du Président Kaïs Saïed.

Lors d’une réunion au Palais de Carthage, des mesures décisives ont été discutées pour contrer ces perturbations, perçues comme des actes prémédités visant à déstabiliser le pays.

Saïed face à la crise : une réunion au sommet

Au Palais de Carthage, le Président Kaïs Saïed a dirigé une réunion cruciale pour aborder les récentes interruptions d’eau et d’électricité qui ont touché plusieurs régions.

Parmi les participants figuraient la cheffe du gouvernement, Sarra Zaafrani Zenzri, ainsi que Slah Zouari, ministre de l’Équipement et de l’Habitat, et Ezzeddine Ben Cheikh, ministre de l’Agriculture.

Les PDG de la Steg et de la Sonède étaient également présents pour discuter des solutions. L’objectif principal était de renforcer la coordination entre ces acteurs clés afin de résoudre ces problèmes et d’assurer un approvisionnement stable pour les citoyens.

Les coupures : un acte prémédité selon Saïed

Kaïs Saïed a exprimé sa conviction que les coupures d’eau et d’électricité ne sont pas de simples incidents techniques, mais des actes délibérés visant à semer le trouble.

Selon lui, les enquêtes ont révélé que ces interruptions sont orchestrées pour attiser les tensions et propager de fausses informations.

Il a insisté sur l’importance de la cohésion nationale et de la vigilance citoyenne pour contrer ces manœuvres. Le Président a souligné que les ennemis de la patrie sont désormais identifiés, et que des mesures concrètes seront prises pour garantir la stabilité du pays.

Un appel à l’action pour un avenir meilleur

Kaïs Saïed a réitéré son engagement à transformer les paroles en actions concrètes pour résoudre les problèmes d’approvisionnement en eau et en électricité.

Il a souligné que le peuple tunisien attend des mesures tangibles plutôt que de simples déclarations, et a promis des initiatives imminentes pour répondre à ces défis.

Le Président a également évoqué la nécessité de saisir ce moment crucial pour bâtir une nouvelle ère en Tunisie. Il a appelé à une mobilisation collective pour surmonter ces obstacles, affirmant que l’histoire est en marche et que chaque action compte pour façonner l’avenir du pays.