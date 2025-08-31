Saisie record à La Goulette : 370 000 pilules d’ecstasy confisquées, voici les détails

Une saisie record vient de secouer le port de La Goulette, en Tunisie. Pas moins de 370 000 pilules d’ecstasy ont été confisquées lors d’une opération de contrôle. Cette découverte sans précédent soulève de nombreuses questions sur les réseaux de trafic de drogue dans la région. Comment une telle quantité a-t-elle pu être acheminée jusqu’ici ?

Quels sont les détails de cette opération hors norme ? C’est ce que nous allons vous dévoiler dans cet article. Restez connectés pour en savoir plus sur cette affaire qui fait déjà grand bruit.

Opération antidrogue réussie à La Goulette

Une opération majeure de lutte contre le trafic de drogues a été menée avec succès par la brigade centrale de lutte contre les stupéfiants de la Garde nationale à Ben Arous, en collaboration avec la Direction générale des douanes.

Sous l’égide du tribunal de première instance de Tunis 1, cette opération a permis de démanteler un réseau international de contrebande de drogues transitant par le port de La Goulette.

Les forces de l’ordre ont saisi une quantité importante de drogues, dont 370 000 comprimés d’ecstasy et 12 kg de cocaïne, dissimulés dans une voiture en provenance d’Europe. Cette intervention s’inscrit dans le cadre de la lutte continue contre le trafic de stupéfiants.

Détails de la saisie lors de l’opération antidrogue

Les éléments saisis lors de cette opération comprennent 370 000 comprimés d’ecstasy et 12 kg de cocaïne, soigneusement cachés dans une voiture en provenance d’un pays européen. Le véhicule était à bord d’un navire de la Compagnie Tunisienne de Navigation et a été intercepté à Mahdia.

En plus des drogues, les forces de l’ordre ont également mis la main sur une somme d’environ 550 000 dinars et 13 véhicules et motos.

L’opération a également conduit à l’arrestation de 14 suspects, tandis que 15 autres sont actuellement recherchés. Cette saisie massive est un coup dur pour les trafiquants de drogue et témoigne de l’efficacité des efforts déployés par les autorités tunisiennes pour lutter contre ce fléau.

Les suspects arrêtés et recherchés

Dans le cadre de cette opération antidrogue, 14 individus ont été appréhendés et sont actuellement en détention. Par ailleurs, 15 autres suspects sont activement recherchés par les forces de l’ordre.

Suite à ces arrestations, le parquet du tribunal de première instance de Tunis 1 a ordonné l’ouverture d’une enquête judiciaire.

Cette dernière a été confiée à un juge d’instruction qui a émis des mandats de dépôt contre tous les suspects. Ce processus judiciaire est une étape cruciale dans la lutte contre le trafic de stupéfiants, permettant non seulement de punir les coupables, mais aussi de dissuader d’éventuels futurs trafiquants.