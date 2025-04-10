Saisie record à Marseille : 340 bouteilles d’alcool découvertes sur un voyageur en provenance d’Alger

Un événement sans précédent a récemment secoué la ville de Marseille, mettant en lumière les défis constants auxquels sont confrontés les services douaniers. Un voyageur arrivant d’Alger a été surpris avec une quantité stupéfiante de 340 bouteilles d’alcool dissimulées dans ses bagages. Cette saisie record soulève de nombreuses questions sur les méthodes de contrebande et les mesures de sécurité en place.

Plongez avec nous dans cette affaire intrigante pour découvrir comment un tel exploit a pu être réalisé et quelles pourraient être les conséquences pour le contrebandier imprudent.

La douane algérienne intensifie sa lutte contre le transport illégal de marchandises

La douane algérienne redouble d’efforts pour endiguer le fléau du transport illégal de marchandises par les voyageurs. Cette lutte, cruciale pour la protection de l’économie nationale, s’est récemment illustrée par la saisie d’une importante quantité de boissons alcoolisées sur un passager au port d’Alger. Le respect strict des réglementations douanières est essentiel pour prévenir ce type de contrebande.

En effet, tout dépassement du seuil autorisé entraîne la confiscation immédiate des marchandises à l’arrivée. La vigilance et la mobilisation des douaniers sont donc primordiales pour garantir le respect de ces règles et protéger l’économie du pays.

Saisie record de 340 bouteilles d’alcool au port d’Alger

Le mardi 8 avril, la Direction Générale de la Douane Algérienne (DGD) a fait une saisie record de 340 bouteilles d’alcool sur un voyageur arrivant du port de Marseille. L’opération s’est déroulée lors du contrôle douanier du véhicule du passager à bord du navire Badji Mokhtar III d’Algérie Ferries. Les douaniers ont découvert divers types d’alcool, principalement des spiritueux et des liqueurs, y compris du whisky, du gin et de la vodka.

En plus de l’alcool, 90 unités de dispositifs de pêche ont également été confisquées. Cette opération souligne l’efficacité de la vigilance et de la mobilisation des douaniers dans la lutte contre la contrebande.

Les limites autorisées pour le transport d’alcool et de tabac vers l’Algérie

En Algérie, la réglementation douanière limite strictement les quantités d’alcool et de tabac que les voyageurs peuvent transporter. Pour l’alcool, chaque voyageur a droit à deux litres de vin ou un litre de spiritueux. Quant au tabac, la limite est fixée à 200 cigarettes, 100 cigarillos, 50 cigares ou un assortiment de 250 gr de tabac.

L’importation et la vente d’alcool par des individus ou des entités nécessitent une autorisation spéciale délivrée par l’administration fiscale. Toute violation de ces règles entraîne la saisie des marchandises et peut donner lieu à des sanctions supplémentaires.