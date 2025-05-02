Saisie surprenante à Marseille : des voyageurs vers l’Algérie interceptés avec un contenu insolite

Une saisie pour le moins surprenante a eu lieu récemment à Marseille. Des voyageurs en partance pour l’Algérie ont été interceptés avec un contenu insolite, suscitant la curiosité et l’étonnement. Cette histoire, qui sort de l’ordinaire, met en lumière les contrôles douaniers et les découvertes parfois inattendues qu’ils peuvent révéler.

Plongez au cœur de cette affaire intrigante et découvrez ce que ces voyageurs transportaient d’aussi singulier. Un récit captivant qui vous fera voir les voyages internationaux sous un angle nouveau. Restez connectés pour en savoir plus sur cette histoire hors du commun.

Procédure de contrôle douanier en Algérie : une étape cruciale pour les voyageurs

Avant d’entrer sur le territoire algérien, les voyageurs arrivant de l’étranger par les ports algériens sont soumis à des contrôles douaniers rigoureux. Ces derniers temps, la douane algérienne a effectué plusieurs saisies sur des passagers provenant notamment de France via Algérie Ferries, Corsica Linea ou Nouris Elbahr.

Les infractions varient entre le transport de devises non déclarées au-delà du seuil autorisé, et la dissimulation d’objets divers dans les bagages. Parmi ces objets, on retrouve des produits destinés à la vente tels que des cosmétiques, des confiseries, mais aussi des pièces mécaniques et des accessoires automobiles.

Les saisies de la douane algérienne : un éventail d’objets insolites

Des drogues aux armes, en passant par des produits cosmétiques et des confiseries, la douane algérienne a saisi une variété d’articles. Cependant, ce qui attire le plus l’attention, ce sont les pièces mécaniques et les accessoires automobiles. Au port de Bejaïa, les douaniers ont accumulé une collection impressionnante de ces articles, tous saisis sur des voyageurs venant de Marseille.

Une vidéo publiée par la Direction générale de la douane algérienne le 28 avril 2025 montre des bloc-cylindres, des vilebrequins, des amortisseurs, des turbos, des culasses, des alternateurs et même des ventilateurs parmi les objets saisis. Les voyageurs avaient également avec eux plusieurs feux arrière, rétroviseurs, tableaux de bord, enjoliveurs et volants.

La préférence pour les marques françaises et la pénurie de pièces neuves en Algérie

Les pièces saisies sont souvent associées à des marques françaises telles que Peugeot, Renault et Citroën, très populaires en Algérie. Cette tendance s’explique par le fait que ces véhicules sont largement utilisés dans le pays. Par ailleurs, l’Algérie connaît une pénurie croissante de pièces mécaniques neuves, ce qui pousse certains propriétaires de véhicules à se tourner vers des pièces d’occasion.

Toutefois, la Direction générale de la douane algérienne précise que les pièces saisies ne respectent pas les critères requis, soulignant ainsi l’importance de la conformité des pièces importées avec les normes en vigueur.