Saison estivale 2022 : Mise à disposition des résidences universitaires pour promouvoir le tourisme local

Pour redynamiser le tourisme local, le gouvernement a mis en place un dispositif inédit pour encourager les familles algériennes à partir en vacances.

Habituellement, la destination préférée en cette période est la Tunisie. En effet, le voisin tunisien attire les bonnes grâces des vacanciers algériens avec un potentiel touristique supérieur.

Cependant, dans ce contexte d’inflation, ce n’est pas donné à tout le monde de pouvoir s’offrir des vacances en dehors du territoire. Et il n’est pas non plus favorable pour le gouvernement de laisser partir cette manne financière. Ainsi, pour encourager le maximum de citoyens à profiter de leurs vacances en cette période estivale, le chef de l’État, Abdelmadjid Tebboune, a pris une

décision audacieuse.

C’est sous sa directive, que le Ministère du tourisme et de l’Artisanat collabore avec le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, pour mettre à disposition des logements très accessibles dans les zones touristiques, surtout les moins garnies en service hôtelier.

Algérie, un tourisme local moins cher

Une réunion du conseil interministériel avait eu lieu le 12 avril dernier, en vue de préparer la redynamisation du tourisme local, dès cette saison estivale. Les objectifs étaient clairs : amoindrir les dépenses des vacanciers, désenclaver certaines régions côtières et créer de l’emploi.

Tels sont les défis que relèvent ensemble, le ministre du tourisme et de l’Artisanat, Yacine Hamadi et le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Abdelbaki Benziane.

Les deux ministres ont supervisé la signature de ce plan de relance, la résidence universitaire de Zemmouri à Boumerdès a d’ailleurs déjà été mise à disposition de l’office national du tourisme.

Dans cet effort, le ministère du tourisme espère ouvrir plus de 15 000 lits dans les zones côtières et par l’occasion, créer environ 2 000 emplois. Ce qui devrait donner un nouveau souffle au tourisme local.