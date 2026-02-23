Sala Al Jadida inaugure un nouveau point de vente pour rendre le poisson plus accessible à tous

L’initiative nationale « Poisson à prix raisonnable », menée par le secrétariat d’Etat chargé de la Pêche maritime, a inauguré un nouveau point de vente à Sala Al Jadida.

Cette action vise à fournir des poissons congelés de haute qualité à des prix compétitifs, répondant ainsi à la demande croissante durant le mois de Ramadan.

Sala Al Jadida accueille un nouveau point de vente de poissons

Un nouveau point de vente de poissons congelés a ouvert ses portes à Sala Al Jadida. Cette inauguration s’inscrit dans le cadre de la 8ème édition du programme national « Poisson à prix raisonnable ».

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par LeBrief.ma 🗞 (@lebrief.ma)



Une initiative pilotée par le secrétariat d’Etat chargé de la Pêche maritime, qui vise à fournir aux marchés nationaux des poissons congelés de haute qualité à des tarifs compétitifs.

Cette démarche répond à une demande croissante en produits de la mer, notamment durant le mois de Ramadan.

Elle contribue ainsi à maintenir l’équilibre entre l’offre et la demande tout en soutenant le pouvoir d’achat des ménages marocains.

Comment l’initiative répond-elle à la demande croissante durant le Ramadan ?

L’initiative « Poisson à prix raisonnable » a été conçue pour répondre à une augmentation de la demande en produits de la mer pendant le mois sacré du Ramadan.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Medi1TV Afrique (@medi1tvafrique)



En proposant une large variété de poissons congelés, elle assure un équilibre entre l’offre et la demande, ce qui est essentiel pour soutenir le pouvoir d’achat des ménages.

De plus, les prix compétitifs des poissons, allant de 13 dirhams pour les sardines congelées à 70 dirhams pour le calamar, permettent aux consommateurs d’accéder à une offre diversifiée et de qualité, tout en respectant leur budget.

L’impact de l’initiative : succès et développement notable depuis 2019

Depuis son lancement en 2019, l’initiative « Poisson à prix raisonnable » a connu un succès retentissant.

De trois villes initiales, elle s’est étendue à 40 villes en 2025, témoignant d’un développement notable.

Plus de 4.673 tonnes de poissons congelés ont été commercialisées à travers près de 1.000 points de vente, y compris les grandes surfaces partenaires.

Cette expansion reflète l’adhésion croissante des citoyens et la réussite de l’initiative dans l’atteinte de ses objectifs sociaux et économiques.

Elle confirme que le programme est une véritable garantie pour l’accès à des produits de la mer sûrs, de qualité et financièrement accessibles.