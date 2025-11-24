Salah Aougrout, l’icône de la télévision algérienne, fait son grand retour à la télévision pour le Ramadhan 2026 après une longue absence

L’icône de la télévision algérienne, Salah Aougrout, connu pour son rôle emblématique du « Sultan Achour », est annoncé pour un retour tant attendu sur les écrans lors du Ramadan 2026.

Après une longue absence due à des problèmes de santé, cette nouvelle, confirmée par son fils Ibrahim Irben, suscite un grand enthousiasme parmi le public qui voit en ce retour un signe d’espoir et de résilience.

Salah Aougrout, le retour tant attendu d’une icône de la télévision algérienne

Salah Aougrout, figure emblématique de la télévision algérienne, est surtout connu pour son rôle du « Sultan Achour », un personnage qui a marqué des générations de téléspectateurs.

Son absence sur les écrans, due à des problèmes de santé, a été fortement ressentie par le public. L’annonce de son retour, prévu pour le mois de Ramadan 2026, a donc suscité une immense joie et un grand engouement.

Ce retour est considéré comme un événement majeur pour la télévision algérienne. En effet, Salah Aougrout est non seulement un acteur talentueux et charismatique, mais aussi une source d’inspiration pour beaucoup, grâce à son courage et sa détermination face à la maladie.

Son retour à l’écran est perçu comme une victoire contre la maladie et apporte un rayon de soleil après une période sombre.

Qu’est-ce qui a tenu Salah Aougrout éloigné des écrans ?

En mai 2021, Salah Aougrout a reçu un diagnostic de cancer, une nouvelle qui a bouleversé ses fans et sa carrière.

Trois tumeurs ont été découvertes, nécessitant un transfert urgent en France pour un traitement médical intensif. Cette période a été marquée par une lutte acharnée contre la maladie, mettant en suspens sa présence à l’écran.

Après près de deux ans de soins en France, Salah est rentré en Algérie en 2023 pour poursuivre sa convalescence. Malgré la gravité de sa situation, son courage et sa détermination ont été une source d’inspiration pour beaucoup, alimentant l’espoir d’un retour sur les écrans.

Un retour triomphal prévu pour Ramadan 2026 : qu’en pense le public ?

L’annonce du retour de Salah Aougrout a été accueillie avec un enthousiasme débordant par le public.

Cette nouvelle est perçue comme un signe d’espoir et une preuve de la force de l’acteur après une période éprouvante.



Pour nous, Salah Aougrout n’est pas seulement un acteur. Il fait partie de notre culture télévisuelle. Le savoir prêt à rejouer, c’est comme retrouver un membre de la famille.

Lamine, 29 ans, étudiant en cinéma

Les fans, qui ont suivi avec attention chaque mise à jour concernant sa santé, sont rassurés par cette évolution positive.

Le public attend avec impatience de découvrir le prochain rôle de Salah Aougrout. Son retour sur les écrans algériens est un événement culturel majeur, témoignant de l’attachement du public à ses artistes préférés et à la télévision algérienne.