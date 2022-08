Salaire moyen : quel est le classement de l’Algérie dans le monde ?

Le salaire mensuel en Algérie est un des plus bas au monde. Il ne représente même pas 10 % des revenus européens et américains. Selon la déclaration de l’expert en Sécurité sociale, Noureddine Bouderba, le salaire moyen mensuel d’un travailleur algérien fait environ 265 €. Ce qui est l’équivalent de 4 à 9 % du salaire moyen perçu par un travailleur résidant dans les pays développés.

Le salaire mensuel en Algérie en chiffre

Le salaire minimum en Algérie avoisine les 100 € sur le marché des changes et 127 € sur le marché officiel. Concernant le salaire moyen, il varie entre 160 et 275 € par mois. Alors que 59 % du salaire représente les indemnités et les primes. Cela est valable tant dans le secteur public que dans le secteur privé.

Toutefois, il y a une grande différence entre le salaire net perçu par un salarié œuvrant dans le secteur public que celui travaillant dans le secteur privé. Un écart de 60 % de moins est observé dans le secteur privé. En effet, un travailleur public perçoit en moyenne 58 400 dinars par mois alors qu’il est à 34 100 dinars pour ceux dans le privé.

Le classement de l’Algérie

Selon les statistiques, la Suisse tient la première place, avec un salaire moyen de 6142 USD.

L’Algérie prend la 98e place, sur 105 pays.

Elle est devancée de près par la Tunisie avec un chiffre de 277 USD, contre 249 USD pour l’Algérie. Le Liban connaît également un salaire moyen plus élevé. Il se tient au 47e rang, avec une moyenne de 837 USD. Cependant, elle a derrière elle l’Egypte, à la 100e place, avec un salaire de 218 USD.

Cette étude a comparé les revenus des pays les plus riches et des pays les plus pauvres au monde.