Salaires en Algérie : présentation des différents niveaux des grilles indiciaires

En Algérie, la Direction générale de la fonction publique a récemment mis en place des mesures pour la revalorisation des salaires afin d’améliorer la qualité de vie des citoyens. Ces mesures prennent la forme de deux nouvelles grilles indiciaires qui entreront en vigueur respectivement le 21 janvier 2023 et le 1er janvier 2024. Nous détaillons ci-après tout ce qu’il y a à savoir sur les nouveaux salaires en Algérie.

Qu’est-ce que ces nouvelles grilles indiciaires ?

Selon un décret présidentiel, ces nouvelles grilles indiciaires concernent les fonctionnaires, les agents contractuels et les titulaires de postes supérieurs de l’État. Elles sont appliquées aux salariés appartenant à un même établissement ou administration publique au cours d’une année donnée à travers une seule décision collective. Par ailleurs, elles sont validées par le contrôleur budgétaire et signées par l’autorité compétente.

Quelles sont les conséquences de cette mesure ?

Cette mesure va offrir une revalorisation salariale plus importante, notamment pour les fonctionnaires et les agents contractuels tels que Ahmed, enseignant dans un lycée de la capitale perçoivant actuellement un salaire de 50 000 dinars. La hausse de son pouvoir d’achat se traduira alors par un meilleur niveau de vie et une plus grande capacité à subvenir aux besoins normaux des familles.

Ainsi, Djamila, femme au foyer dont le mari est fonctionnaire municipal ne sera pas obligée de priver sa famille pour acheter correctement.

Comment sont calculés les salaires ?

Les montants des salaires sont calculés en fonction du coefficient hiérarchique des employés. Ce coefficient est obtenu en additionnant la valeur du grade et celles des échelles du poste occupé.

Cela se rapporte à la mission principale de l’employé et à la catégorie de service exercée. De plus, les salaires peuvent être augmentés en fonction de la durée de service ou de la qualification professionnelle acquise par l’employé.

Quelques exemples de ces nouvelles grilles indiciaires

Voici quelques exemples tirés des nouvelles grilles indiciaires :

19 500 dinars pour le personnel administratif de base ;

pour le personnel administratif de base ; 22 300 dinars pour le personnel technique de base ;

pour le personnel technique de base ; 25 200 dinars pour le personnel scientifique et artistique de base ;

pour le personnel scientifique et artistique de base ; 27 500 dinars pour le personnel administratif spécialisé ;

pour le personnel administratif spécialisé ; 35 500 dinars pour le personnel technique et scientifique spécialisé ;

pour le personnel technique et scientifique spécialisé ; 45 500 dinars pour les professeurs du secondaire.

Grâce à l’instauration des nouvelles grilles indiciaires, l’économie algérienne s’orientera vers un système plus juste et plus équitable. En effet, cette mesure permettra une meilleure redistribution des richesses et une amélioration des conditions de vie des citoyens notamment pour les familles à faible revenus. Elle sera bénéfique à l’ensemble des populations et participera à la relance de l’activité économique du pays.

