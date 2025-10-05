Salé en émoi : détention de plusieurs individus suite à des troubles, détails sur l’affaire

La ville de Salé est actuellement sous le feu des projecteurs suite à l’arrestation de plusieurs individus. Ces derniers sont soupçonnés d’être impliqués dans des troubles qui ont récemment secoué la localité. Cette affaire, qui suscite un vif intérêt tant au niveau national qu’international, soulève de nombreuses questions sur les circonstances et les motivations derrière ces agissements.

Dans cet article, nous vous proposons de plonger au cœur de cette affaire complexe et sensible, en vous apportant tous les détails nécessaires pour comprendre les enjeux qui se cachent derrière ces événements troublants. Restez connectés pour découvrir toutes les facettes de cette histoire.

Enquête en cours suite à des actes de vandalisme à Salé

Un groupe d’individus a été placé en détention préventive par le tribunal de Rabat, suite à leur implication présumée dans une série d’actes de vandalisme, d’incendie volontaire et de vol à Salé. Les charges retenues contre eux sont graves et l’enquête se poursuit pour identifier d’autres personnes potentiellement impliquées.

Le porte-parole du ministère de l’Intérieur, Rachid El Khalfi, a rappelé que si le droit de manifester pacifiquement est garanti, les autorités n’hésiteront pas à intervenir face à toute forme de violence ou de comportement criminel.

🚨Salé :arrestation de plusieurs participants aux actes de vandalisme.

– Hay Rahma : 35

– Hay Inbiâat : 21

– Loued : 33

– Lehawat : 18

– Hay Chmaâou : 16

Identifiés grâce aux caméras de surveillance et vidéos. Les recherches se poursuivent pour arrêter les autres — Ar 🇲🇦 (@Maroc12s) October 2, 2025

Le droit de manifester pacifiquement et l’intervention des autorités

Rachid El Khalfi, porte-parole du ministère de l’Intérieur, a réaffirmé l’engagement du gouvernement à respecter le droit de manifester pacifiquement. Cependant, il a souligné que les autorités ont également la responsabilité d’intervenir lorsque la situation l’exige, notamment en cas de violence ou de comportements criminels.

Le ministère s’engage à garantir l’exercice des droits et libertés dans le cadre des dispositions juridiques en vigueur, tout en se réservant le droit de prendre toutes les mesures légales nécessaires contre ceux qui recourent à la violence ou au vandalisme. Il a insisté sur le fait que la liberté et le droit doivent être exercés dans le respect de l’autorité de l’État, garant principal de ces libertés.

Respect de la loi et engagement citoyen

Le porte-parole du ministère de l’Intérieur, Rachid El Khalfi, a insisté sur l’importance pour les citoyens de respecter les dispositions légales dans toutes leurs actions, tout en respectant la liberté d’autrui et en se conformant à l’autorité de l’État. Il a souligné que la liberté et le droit sont soumis aux principes d’engagement et de devoir, au service d’une citoyenneté positive.

Le ministère n’hésitera pas à prendre des mesures légales contre ceux qui recourent à la violence, au vandalisme ou à toute autre forme de comportement criminel. La sécurité des citoyens est une priorité pour les autorités publiques, qui restent le principal garant de toutes les libertés.