Samedi 1er novembre, une journée de repos bien méritée pour célébrer la Révolution

Célébrant le 71e anniversaire du déclenchement de la Guerre de libération nationale, le samedi 1er novembre sera une journée chômée et payée.

71 ans Le 1er novembre 1954 marque le début de la Guerre de libération nationale, un tournant majeur de l’histoire algérienne.

Une décision rendue possible par la loi 63-278 du 26 juillet 1963, et qui concerne l’ensemble des personnels, tous secteurs et statuts confondus.

Un samedi pas comme les autres : une journée de repos pour célébrer la Révolution

Le samedi 1er novembre est un jour qui sort de l’ordinaire. Il marque le 71e anniversaire du déclenchement de la Guerre de libération nationale, un événement historique d’une grande importance.

🔴 وزارة المجاهدين وذوي الحقوق تعلن عن الملصق الرسمي لإحياء الذكرى الواحدة والسبعين (71) لاندلاع الثورة التحريرية المجيدة..#رسالة_للأجيال pic.twitter.com/DoqaW5YVoF — Radio Algeria international إذاعة الجزائر الدولية (@radioalginter) October 26, 2025



Pour commémorer cette date, une décision conjointe du ministère du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale et la Direction générale de la Fonction publique et de la Réforme administrative a été prise.

Cette journée sera non seulement chômée mais également payée pour tous les employés, qu’ils soient dans le secteur public ou privé. Une mesure qui souligne l’importance de cette date dans l’histoire du pays.

Les acteurs derrière cette décision historique

Cette décision est le fruit d’une collaboration entre le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale et la Direction générale de la Fonction publique et de la Réforme administrative.

Ces deux entités ont travaillé conjointement pour rendre possible cette journée de repos exceptionnelle.

100 % Des salariés concernés La mesure s’étend à l’ensemble des travailleurs du pays, tous statuts et secteurs confondus.

La loi 63-278 du 26 juillet 1963 modifiée et complétée a servi de base légale à cette décision. Cette loi fixe la liste des fêtes légales et a permis d’inclure le 1er novembre comme une journée chômée et payée.

Quels impacts pour les travailleurs et les entreprises ?

Cette mesure concerne tous les personnels des institutions, administrations, établissements et offices publics et privés, ainsi que les entreprises.

Tous les secteurs et statuts juridiques sont touchés, y compris les travailleurs rémunérés à l’heure ou à la journée.

Même si nous travaillons le 1er novembre, la direction veille à ce que cette journée soit reconnue et payée comme il se doit. C’est un symbole de respect pour tous les salariés. Rachid, 45 ans, chef d’équipe dans une usine

Il est important de noter que ces entités doivent prendre les dispositions nécessaires pour garantir la continuité des services organisés en mode de travail posté. Une attention particulière doit donc être portée à l’organisation du travail durant cette journée spéciale.