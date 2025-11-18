Samir Zitouni, l’héroïque Algérien blessé en sauvant des vies dans un train anglais, sort de l’hôpital

L’agent d’accueil algérien, Samir Zitouni, blessé lors d’une attaque au couteau dans un train en Angleterre, a quitté l’hôpital après deux semaines de soins intensifs.

Son acte héroïque et son rétablissement progressif suscitent une vague de soutien public et l’attention des autorités algériennes.

L’intervention courageuse de Samir Zitouni dans un train en Angleterre

Le 1er novembre dernier, un incident dramatique a eu lieu à bord d’un train reliant Doncaster à la gare londonienne de King’s Cross.

Vers 18h30, une attaque au couteau a éclaté, semant la panique parmi les passagers.

C’est alors que Samir Zitouni, un Algérien de 48 ans travaillant comme agent d’accueil sur le train, est intervenu.

Malgré le danger, M. Zitouni s’est courageusement interposé face à l’agresseur, permettant ainsi de sauver plusieurs vies.

J’ai été bouleversée en apprenant le courage de Samir. Il a risqué sa vie pour protéger des inconnus, c’est vraiment inspirant. Katia, 32 ans, enseignante

Blessé lors de son acte héroïque, il a été hospitalisé à Huntingdon, à 120 km de Londres, dans un état critique.

La convalescence de Samir après son hospitalisation

Après deux semaines passées à l’hôpital et trois interventions chirurgicales à la main, à l’abdomen et au dos, Samir Zitouni a pu rentrer chez lui.

Sa famille a partagé cette nouvelle le 15 novembre, soulignant que malgré sa sortie de l’hôpital, le chemin vers la guérison serait encore long.

La famille Zitouni a exprimé sa gratitude pour le soutien massif du public, touchée par les nombreux témoignages de sympathie envers le courage de Samir lors de l’attaque.

Ils restent optimistes quant à sa récupération, bien qu’elle nécessite encore du temps.

L’Algérie suit de près l’évolution de l’état de santé de son héros

Les autorités algériennes ont montré un vif intérêt pour la situation de M. Zitouni.

Le 11 novembre, le consul général d’Algérie à Londres s’est rendu à son chevet, témoignant ainsi de l’importance accordée à cette affaire.

L’ambassade d’Algérie à Londres et le consulat général suivent continuellement l’évolution de son état de santé.

Selon les informations du consulat, M. Zitouni se rétablit progressivement et bénéficie d’une surveillance médicale attentive et constante.