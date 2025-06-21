Samira Draoua : L’Algérienne qui révolutionne le Transport Maritime Français en 2025

L’industrie du transport maritime français connaît une véritable révolution grâce à une figure féminine algérienne, Samira Draoua. Cette femme d’affaires audacieuse et innovante est en train de redéfinir les règles du jeu dans un secteur traditionnellement dominé par les hommes. Son parcours exceptionnel, ses idées novatrices et sa détermination sans faille font d’elle une personnalité incontournable de l’année 2025.

Découvrez comment Samira Draoua transforme le paysage du transport maritime français et inspire une nouvelle génération de leaders.

Samira Draoua, une Algéro-Française à la barre de Louis Dreyfus Armateurs

En juillet 2025, Samira Draoua, une femme d’origine algérienne et française, prendra les rênes de Louis Dreyfus Armateurs (LDA), l’un des géants du transport maritime en France. Cette nomination historique intervient alors que LDA subit une transformation majeure, avec 80% de son capital récemment acquis par le fonds d’investissement InfraVia.

Diplômée de l’Université des sciences et des technologies d’Alger et de l’INSEAD, Draoua a occupé des postes clés dans des entreprises européennes de renom comme BNP Paribas, Cisco Capital et Econocom. Elle a également joué un rôle crucial dans l’acquisition et la revente stratégique de la société maritime Abeilles International au groupe Boluda.

Un tournant stratégique pour LDA avec l’arrivée de Samira Draoua

Samira Draoua, une figure emblématique du monde maritime, prendra ses fonctions en tant que dirigeante de Louis Dreyfus Armateurs (LDA) début juillet 2025. Cette nomination coïncide avec un changement majeur dans la structure de l’entreprise, suite à l’acquisition de 80% de son capital par le fonds d’investissement InfraVia pour un milliard d’euros.

Ce rachat vise à soutenir la transition de LDA vers des services maritimes de haute valeur ajoutée et à renforcer sa compétitivité sur le marché international. La famille Louis Dreyfus, fondatrice de l’entreprise, ne détient désormais plus que 20% des parts, laissant la gestion opérationnelle entre les mains du nouvel actionnaire.

Samira Draoua, une inspiration pour les femmes et une fierté pour l’Algérie

L’ascension de Samira Draoua à la tête de Louis Dreyfus Armateurs (LDA) est un jalon important pour l’égalité des sexes dans le secteur maritime. Cette nomination historique démontre que les femmes peuvent exceller et occuper des postes de direction dans ce domaine traditionnellement dominé par les hommes.

Elle sert d’exemple inspirant pour d’autres femmes qui aspirent à faire carrière dans l’industrie maritime. En outre, cette réalisation est une source de fierté pour l’Algérie, pays natal de Draoua. Son expertise internationale et sa vision moderne sont prêtes à laisser une empreinte indélébile sur l’une des entreprises les plus emblématiques du pavillon français.