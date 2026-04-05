Sampo et Agrodrive s’unissent pour booster l’agriculture locale grâce à un matériel innovant

Le ministre de l’Agriculture, Yacine El Mahdi Oualid, a récemment supervisé la signature d’un accord entre « Sampo » et « Agrodrive », filiale du groupe « Agrodiv ».

Cet accord vise à renforcer la mécanisation agricole en Algérie, avec l’acquisition de matériel local pour la campagne de moisson-battage. Le ministre a également visité plusieurs sites dédiés à l’innovation et à la production agricole.

Sampo et Agrodrive : une alliance stratégique pour l’agriculture locale

Un accord de partenariat a été signé entre Sampo, entreprise de production de matériel de récolte, et Agrodrive, filiale du groupe public des industries agroalimentaires Agrodiv.



Cette cérémonie, présidée par le ministre de l’Agriculture, du Développement rural et de la Pêche, Yacine El Mahdi Oualid, s’est déroulée à Sidi Bel-Abbes.

Cette opération est en ligne avec les directives du président Abdelmadjid Tebboune qui vise à confier la mécanisation agricole au groupe Agrodiv.

L’accord permettra à Agrodrive d’acquérir du matériel agricole local, notamment des moissonneuses produites par Sampo.

Quels bénéfices pour Agrodrive grâce à cet accord ?

L’accord signé entre Sampo et Agrodrive offre à cette dernière l’opportunité d’acquérir des moissonneuses locales de qualité.

Ces machines, essentielles pour la récolte, seront un atout majeur pour la campagne de moisson-battage supervisée par Agrodrive. Pour cette opération, 560 moissonneuses et 1.800 tracteurs agricoles ont été mobilisés.

Agrodrive, qui dispose de six pôles régionaux et de plusieurs pôles au niveau des wilayas, pourra ainsi renforcer son parc de machines agricoles. Cet accord contribue donc à la modernisation et à l’efficacité du secteur agricole local.

Visite du ministre : focus sur l’innovation et le soutien aux agriculteurs

Le ministre a poursuivi sa visite en inspectant le Centre algéro-italien d’innovation agricole, soulignant la nécessité de moderniser cette infrastructure stratégique.

Il a également visité l’Entreprise nationale de production de matériel de récolte « Sampo » et l’entreprise « Famag-Sonalika », saluant leurs efforts dans le développement local des machines de récolte.

Enfin, lors d’une rencontre avec les agriculteurs de Sidi Bel-Abbes, le ministre a présenté les réalisations accomplies dans les périmètres agricoles de la région, mettant en avant l’importance de l’innovation et du soutien aux agriculteurs pour le développement du secteur.