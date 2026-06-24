Samsung mise sur l’innovation humaine à la Foire d’Alger 2026 avec l’IA en vedette

Samsung Electronics s’illustre à la 57ème Foire Internationale d’Alger, mettant en avant ses innovations technologiques à travers des espaces immersifs dédiés au divertissement, à la mobilité et à la maison intelligente.

Avec un partenariat industriel solide en Algérie, Samsung renforce son engagement envers le développement technologique et la formation locale.

Samsung à la Foire internationale d’Alger : une présence incontournable

Samsung Electronics participe activement à la 57ème édition de la Foire Internationale d’Alger, qui se déroule du 22 au 27 juin 2026.

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Cet événement est crucial pour Samsung, car il leur permet de présenter leurs dernières innovations technologiques au Pavillon Concorde.

L’espace d’exposition de Samsung est vaste et met en avant leurs solutions connectées de nouvelle génération.

Les objectifs de Samsung pour cet événement incluent la démonstration de leur leadership technologique et l’engagement envers le marché algérien.

Pour se démarquer, Samsung propose des expériences immersives et interactives, soulignant l’importance de l’intelligence artificielle dans la simplification du quotidien des consommateurs.

Trois espaces immersifs à découvrir

Samsung transforme l’expérience utilisateur avec trois espaces immersifs à la FIA. Le premier espace se concentre sur le divertissement, offrant des expériences de gaming immersives grâce aux téléviseurs OLED et Neo QLED, ainsi qu’aux wearables pour des sessions fitness synchronisées.

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Ces innovations visent à offrir une immersion totale aux utilisateurs. La zone mobile met en avant la série Galaxy S26 et Galaxy A, démontrant la puissance de l’IA agentique de Samsung.

Enfin, la maison intelligente, via la plateforme SmartThings, propose un écosystème intégré pour optimiser la sécurité, le confort et l’efficacité énergétique des foyers.

20 ans de leadership mondial sur le marché des téléviseurs

Depuis deux décennies, Samsung s’impose comme le leader mondial incontesté dans le secteur des téléviseurs. En Algérie, ce leadership se concrétise par un partenariat stratégique avec l’usine Sinova à Sétif, initié en 2023.

Ce partenariat a permis de développer une production locale robuste, avec l’assemblage de téléviseurs, lave-linges, réfrigérateurs et climatiseurs.



Grâce à des lignes de production automatisées, le site de Sétif assure une intégration locale de 65% pour certains produits, renforçant ainsi l’économie nationale.

Ce développement industriel ne se limite pas à la production locale. Il ouvre également des perspectives d’exportation régionale, s’inscrivant dans la stratégie nationale de diversification économique.

En investissant dans le transfert de technologie et la formation des talents locaux, Samsung contribue activement à l’essor économique de l’Algérie, tout en répondant aux besoins croissants des consommateurs avec des produits innovants et de haute qualité.