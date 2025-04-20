Samsung rend hommage à l’héritage algérien dans une campagne vidéo sensationnelle

Samsung, le géant de la technologie sud-coréenne, a récemment dévoilé une campagne vidéo époustouflante qui rend hommage à l’héritage culturel algérien. Cette initiative audacieuse et créative met en lumière la richesse et la diversité de l’Algérie, tout en soulignant l’engagement de Samsung à valoriser les cultures du monde entier. Préparez-vous à être émerveillés par cette réalisation visuelle qui mêle habilement tradition et modernité.

Restez avec nous pour découvrir comment Samsung a réussi à capturer l’essence de l’Algérie dans une campagne vidéo sensationnelle.

Samsung en Algérie : Deux décennies de présence et d’innovation

Depuis près de vingt ans, Samsung a su s’imposer comme un acteur majeur dans le quotidien des Algériens. La marque sud-coréenne, leader mondial de l’électronique, offre une gamme variée de produits allant des smartphones aux téléviseurs, en passant par les lave-linge et les réfrigérateurs. Reconnue pour sa qualité, Samsung Electronics est devenue une référence incontournable dans chaque foyer algérien.

Pour célébrer ses deux décennies de présence en Algérie, la marque a lancé « Marbouha », une campagne publicitaire qui rend hommage à la culture algérienne et souligne l’histoire commune entre Samsung et l’Algérie, une histoire marquée par l’innovation et la technologie.

Marbouha : Une célébration de la culture algérienne par Samsung

La campagne « Marbouha » est une initiative symbolique de Samsung pour marquer ses 20 ans d’existence en Algérie. Cette publicité, qui a rapidement gagné en popularité avec plus de 3,2 millions de vues sur Instagram, met en scène un acteur sud-coréen évoluant dans un environnement typiquement algérien, soulignant ainsi les liens culturels entre les deux pays. La vidéo met en avant des éléments emblématiques de la culture algérienne, tels que le café populaire, le zellige, la kachabia et le soda Hamoud Boualem Selecto.

Elle illustre également l’importance accordée à la famille et à la générosité, valeurs partagées par les peuples algérien et sud-coréen. Cette campagne a été réalisée par une équipe locale, renforçant ainsi son authenticité et son ancrage dans la réalité algérienne.

Une réalisation locale pour une campagne authentique

La vidéo « Marbouha » est le fruit d’une collaboration entre des talents locaux. Hocine Mimouni, réalisateur de renom, a su capturer l’essence de la culture algérienne à travers son objectif. La production a été assurée par NoFilter, avec Ahmed Talantikit à la photographie, sous la houlette de l’agence Team Work dirigée par Elias Hamla.

Cette équipe a réussi à créer une vidéo qui a touché le cœur des Algériens, comme en témoignent les 3,2 millions de vues sur Instagram. Sur LinkedIn, Mimouni a fièrement déclaré que Samsung est « plus algérien que jamais ». La vidéo se termine sur une note positive, invitant les téléspectateurs à continuer à écrire cette histoire commune entre Samsung et l’Algérie.