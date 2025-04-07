Sanah Djebli : l’incroyable voyage du couscous algérien jusqu’en Australie grâce à cette cheffe passionnée

Découvrez l’histoire fascinante de Sanah Djebli, une cheffe culinaire algérienne qui a réussi à faire voyager le couscous traditionnel jusqu’en Australie. Passionnée et déterminée, elle a su conquérir les palais des gourmets du monde entier avec ce plat emblématique de son pays natal. Cet article vous invite à suivre le parcours incroyable de cette cheffe talentueuse, qui a su faire rayonner la cuisine algérienne sur la scène gastronomique internationale.

Préparez-vous à un voyage culinaire inédit, entre traditions et modernité, qui vous mènera des ruelles d’Alger aux restaurants étoilés de Sydney.

Sanah Djebli, une cheffe algérienne célébrée par The Guardian

Le quotidien britannique The Guardian a récemment mis en lumière le travail de Sanah Djebli, une cheffe algérienne basée à Sydney. À l’occasion de l’Aïd el-Fitr, le journal a sollicité cinq chefs internationaux établis en Australie pour partager les plats emblématiques qu’ils préparent pour cette fête religieuse. Sanah Djebli a choisi de représenter son pays avec un plat chargé de symboles : le couscous.

Ce mets, classé au patrimoine culturel immatériel de l’UNESCO en 2020, est bien plus qu’un simple plat en Algérie. Il incarne une tradition ancestrale, un savoir-faire culinaire transmis de génération en génération et un lien indéfectible entre les familles algériennes.

Le couscous, un plat incontournable de l’Aïd el-Fitr pour Djebli

Pour Sanah Djebli, le couscous est plus qu’un plat traditionnel algérien, c’est une partie intégrante de la célébration de l’Aïd el-Fitr. Après un mois de jeûne pendant le Ramadan, ce plat savoureux et nourrissant est souvent le premier repas salé dégusté par les familles. La préparation du couscous est un processus minutieux qui nécessite du temps et de l’attention.

La semoule est cuite à la vapeur, enduite de beurre ou d’huile d’olive, puis mélangée à la main avant d’être cuite à nouveau à la vapeur. Ce rituel culinaire, transmis oralement de génération en génération, est un pilier de la cuisine algérienne et un symbole fort de la transmission culturelle.

Café Tanja, un espace de partage des traditions algériennes

Sanah Djebli, en plus d’être une cheffe reconnue, est également copropriétaire du Café Tanja à Sydney. Ce lieu est pour elle l’occasion de faire découvrir et partager les saveurs et traditions de son Algérie natale à une clientèle internationale. Le couscous y est préparé dans le respect des traditions : garni de légumes mijotés lentement, arrosé d’une sauce tomate épicée et parfois accompagné de différentes viandes ou de poisson.

À travers ce portrait publié dans The Guardian, Djebli se fait ambassadrice d’une culture algérienne riche et vivante. Comme elle le souligne, « la cuisine est un langage universel, capable de traverser les continents tout en gardant intacte la mémoire des origines ».