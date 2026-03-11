Sanctions sévères en LFP : le CRB, la JSK et l’ESM contraints de jouer à huis clos

Sanctions sévères en LFP : le CRB, la JSK et l'ESM contraints de jouer à huis clos

La Commission de Discipline de la Ligue Nationale du Football Professionnel (CD/LFP) a récemment sévi contre plusieurs clubs algériens.

Le CR Belouizdad, l’ES Mostaganem et la JS Kabylie ont tous été sanctionnés pour diverses infractions, allant de l’utilisation de jeux pyrotechniques à des actes de vandalisme commis par les supporters.

Sanctions disciplinaires en LFP : le CRB et l’ESM frappés de deux matchs à huis clos

La Commission de Discipline de la Ligue Nationale du Football Professionnel (CD/LFP) a décidé d’imposer deux matchs à huis clos au CR Belouizdad et à l’ES Mostaganem. Cette décision fait suite à diverses infractions commises lors de leurs dernières rencontres.

Le CRB a été spécifiquement sanctionné pour l’utilisation et le jet de jeux pyrotechniques sur le terrain durant le quart de finale de la Coupe d’Algérie, disputé le 3 mars, qui ont causé des dommages physiques aux joueurs adverses.

L’ES Mostaganem a également reçu une sanction similaire suite à des actes de vandalisme perpétrés par ses supporters dans les tribunes lors de la 22e journée de Ligue 1 Mobilis. Ces incidents ont eu lieu après une lourde défaite à domicile face au MC Alger.

Abderraouf Benguit, capitaine du CRB, écope de deux matchs de suspension

En plus des sanctions infligées aux clubs, la CD/LFP a également pris des mesures contre certains joueurs. C’est le cas d’Abderraouf Benguit, capitaine du CR Belouizdad, qui a été suspendu pour deux matchs, dont un avec sursis.


Cette sanction fait suite à une tentative de Benguit de faire sortir les joueurs du terrain lors du quart de finale de la Coupe d’Algérie. Une action qui n’a pas été du goût de la commission de discipline et qui lui vaut aujourd’hui cette suspension.

La JSK et l’ESM écopent de sanctions pour infractions au code disciplinaire

Lors de la 22e journée de Ligue 1 Mobilis, l’ES Mostaganem a été sanctionné de deux matchs à huis clos, dont un avec sursis.

Cette décision fait suite à des actes de vandalisme commis par ses supporters dans les tribunes après une défaite à domicile contre le MC Alger.

De son côté, la JS Kabylie a reçu une sanction d’un match à huis clos pour une cinquième infraction concernant l’utilisation de fumigènes et leur jet sur le terrain, sans causer de dommages physiques.


La CD/LFP a également infligé à la JSK une amende de 1.000.000 DA, alourdissant ainsi la sanction du club.

