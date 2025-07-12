Santé à Rabat : Inauguration imminente de huit centres médicaux, voici ce qu’ils proposent

La capitale marocaine, Rabat, s’apprête à franchir une nouvelle étape dans l’amélioration de son système de santé. Huit centres médicaux flambant neufs sont sur le point d’ouvrir leurs portes, promettant un accès plus facile et plus rapide aux soins pour les habitants. Ces établissements proposeront une gamme complète de services, allant des consultations générales aux interventions chirurgicales spécialisées.

Restez connectés pour découvrir en détail ce que ces nouveaux centres médicaux ont à offrir.

Le ministre de la Santé inaugure huit centres de santé dans la région de Rabat-Salé-Kénitra

Amine Tahraoui, le ministre de la Santé et de la Protection sociale, a inauguré vendredi dernier huit centres de santé urbains dans la région de Rabat-Salé-Kénitra. Ces établissements, répartis entre Kénitra, Rabat, Khémisset et Sidi Slimane, ont été réhabilités et équipés pour offrir des services de santé de qualité à la population locale.

Cette initiative s’inscrit dans le cadre de la politique gouvernementale visant à améliorer les infrastructures de santé publique, en accord avec les directives royales pour une réforme structurelle du système national de santé.

Investissement de 35 millions de dirhams pour l’amélioration des centres de santé

Un investissement de plus de 35 millions de dirhams a été consacré à la rénovation et à l’équipement de ces centres de santé. Ces établissements, qui emploient 74 professionnels de santé, offrent une gamme variée de services médicaux. Ils proposent des consultations générales et spécialisées, le suivi des maladies chroniques, des soins pédiatriques et infirmiers, ainsi que des services dédiés à la santé maternelle et infantile et à la santé scolaire.

Les centres sont également équipés d’un système informatique permettant un partage efficace des dossiers médicaux entre les différents établissements de la région. En outre, ils disposent d’équipements modernes et de dispositifs biomédicaux de haute qualité pour assurer des soins optimaux.

Un impact significatif sur plus de 202.000 habitants et un système d’information intégré

Ces centres de santé rénovés auront un impact majeur sur la population locale, avec plus de 202.000 résidents qui bénéficieront de leurs services. Un des atouts majeurs de ces établissements est le dossier médical partagé, accessible dans tous les centres de soins de la région. Ce système permet une continuité des soins optimale, chaque patient ayant son historique médical à portée de main, quel que soit l’établissement où il se rend.

De plus, un système d’information intégré a été mis en place pour faciliter l’orientation des patients et garantir un accès fluide et de qualité aux soins de proximité, renforçant ainsi l’efficacité du parcours de soins.