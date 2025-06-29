Santé à Téboulba : Un centre de dialyse financé par la communauté ouvrira bientôt, une première locale

La petite ville de Téboulba, en Tunisie, est sur le point de connaître une avancée majeure dans le domaine de la santé. Grâce à l’engagement et au soutien financier de sa communauté, un centre de dialyse va bientôt ouvrir ses portes. Une première dans cette localité qui marque un tournant décisif pour les patients atteints d’insuffisance rénale.

Cet événement illustre parfaitement comment l’entraide et la solidarité peuvent contribuer à améliorer l’accès aux soins de santé. Restez avec nous pour découvrir comment ce projet a vu le jour et quelles sont ses implications pour la population locale.

Finalisation des travaux du centre de dialyse à Téboulba

Le nouveau centre de dialyse de Téboulba, situé dans le gouvernorat de Monastir, est sur le point d’ouvrir ses portes suite à la finalisation des travaux de construction. Une réunion a été organisée au siège de la direction régionale de la santé de Monastir pour discuter des préparatifs de l’inauguration.

Le projet, financé entièrement par les dons des résidents locaux à hauteur de 2 millions de dinars, vise à faciliter l’accès aux soins pour les patients souffrant d’insuffisance rénale chronique dans les délégations de Téboulba, Bekalta et Moknine. Le centre débutera avec une capacité d’accueil de 12 lits, qui pourra être augmentée en fonction des besoins.

Préparatifs pour la mise en service du centre de dialyse

Une séance de travail a été organisée pour discuter des détails pratiques de l’ouverture du centre de dialyse. Parmi les participants figuraient le chef du service de néphrologie de l’hôpital universitaire Fattouma Bourguiba, des donateurs, des représentants du Centre d’études techniques et de maintenance biomédicale, ainsi que des équipes de la direction régionale de la santé et de la circonscription sanitaire de Téboulba.

L’objectif principal de cette réunion était de faire le point sur l’avancement du projet et de définir les modalités pratiques de démarrage. Les conclusions ont permis de confirmer que tout est prêt pour l’inauguration prochaine du centre, qui représente une avancée majeure pour les soins aux patients atteints d’insuffisance rénale dans la région.

Objectifs et capacité d’accueil du nouveau centre de dialyse

Le centre de dialyse, financé par les habitants de la région à hauteur de 2 millions de dinars, a pour objectif principal d’améliorer l’accès aux soins pour les patients atteints d’insuffisance rénale chronique dans les délégations de Téboulba, Bekalta et Moknine.

En phase initiale, le centre disposera de 12 lits, une capacité qui pourra être augmentée en fonction des besoins et des ressources disponibles. Cette initiative locale représente un pas significatif vers une meilleure prise en charge des maladies rénales dans la région, en rapprochant les services de santé des patients.