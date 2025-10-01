Santé : Focus sur les enjeux majeurs au Conseil de gouvernement, ce qu’il faut savoir pour 2025

La santé est un domaine en constante évolution, soumis à de nombreux défis et enjeux. Le Conseil de gouvernement se penche régulièrement sur ces questions cruciales pour notre avenir. Cet article vous propose un éclairage sur les principaux points abordés lors des récentes réunions du Conseil, ainsi que sur les perspectives envisagées pour les années à venir.

Quels sont les grands axes de travail ? Quelles décisions ont été prises ? Comment ces orientations vont-elles influencer notre système de santé ? Autant de questions auxquelles nous tenterons de répondre pour vous offrir une vision claire et précise de la situation.

Le gouvernement d’Akhannouch se réunit pour discuter de projets de loi et de décrets

Le Chef du gouvernement marocain, Aziz Akhannouch, présidera ce jeudi un Conseil de gouvernement, selon une annonce officielle. L’ordre du jour comprend l’examen d’un projet de loi visant à modifier la législation sur les lotissements et les groupes d’habitations

Trois projets de décrets seront également à l’étude, touchant les domaines de :

l’organisation du ministère de la Santé et de la Protection sociale

les indemnités de stage pour les étudiants en médecine

le statut des internes des hôpitaux publics.

Enfin, le Conseil examinera des propositions de nomination à des postes de haut rang, conformément à l’article 92 de la Constitution. Une réunion gouvernementale suivra, axée sur l’examen de certaines propositions de lois.

Examen de trois projets de décrets cruciaux pour le secteur de la santé

Le premier projet de décret à l’étude concerne la réorganisation et la définition des compétences du ministère de la Santé et de la Protection sociale, une initiative qui pourrait avoir un impact significatif sur la gestion de la santé publique.

Le deuxième projet vise à établir les indemnités de stage pour les étudiants en médecine, pharmacie et médecine dentaire, une mesure qui pourrait améliorer leur situation financière pendant leurs études.

Enfin, le troisième projet propose des modifications au Décret Royal régissant le statut des internes dans les hôpitaux publics, ce qui pourrait affecter les conditions de travail de ces professionnels de la santé.

Clôture du Conseil et réunion gouvernementale pour l’examen de propositions de lois

Après avoir examiné les projets de décrets, le Conseil de gouvernement conclura ses travaux en passant en revue des propositions de nomination à des postes de haut niveau, comme le stipule l’article 92 de la Constitution.

Une fois cette étape terminée, une réunion gouvernementale sera organisée. Cette dernière se concentrera sur l’analyse de certaines propositions de lois, marquant ainsi la fin d’une journée chargée en discussions et décisions cruciales pour l’avenir du pays.