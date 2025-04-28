Santé : Le CHU en devenir, l’hôpital régional de Kasserine fait peau neuve

Le secteur de la santé est en constante évolution et le Centre Hospitalier Universitaire (CHU) ne fait pas exception à cette règle. L’hôpital régional de Kasserine, un établissement de référence dans sa région, est actuellement en pleine métamorphose. Cette transformation vise à améliorer les services offerts aux patients et à optimiser l’efficacité des soins prodigués. Cet article vous propose de découvrir les grandes lignes de ce projet ambitieux qui promet de redéfinir les standards de la santé publique dans la région.

Restez connectés pour en savoir plus sur cette rénovation majeure qui marque une nouvelle ère pour le CHU de Kasserine.

Transformation de l’hôpital régional de Kasserine en Centre Hospitalier Universitaire

Le ministre tunisien de la Santé, Moustafa Ferjani, a récemment dévoilé un projet ambitieux pour le système de santé du pays. Lors d’une visite dans le gouvernorat de Kasserine, il a annoncé la conversion de l’hôpital régional « Badr Eddine Aloui » en Centre Hospitalier Universitaire (CHU). Cette décision est motivée par la présence de neuf services universitaires au sein de l’établissement, tous dirigés par des médecins hospitalo-universitaires.

Le ministre a également souligné que cette transformation permettra à l’hôpital de se positionner parmi les meilleurs du pays dans plusieurs spécialités médicales, notamment la chirurgie et la cardiologie.

Les services universitaires de l’hôpital et les améliorations prévues

L’hôpital « Badr Eddine Aloui » offre actuellement neuf services universitaires, dont l’anesthésie-réanimation, la cardiologie, la gynécologie-obstétrique, la chirurgie orthopédique, la chirurgie générale, l’ophtalmologie, la médecine dentaire, la rééducation fonctionnelle et la pédiatrie. Ces services, dirigés par des médecins hospitalo-universitaires, contribuent à faire de cet établissement un leader dans plusieurs spécialités en Tunisie. De plus, des opérations de greffe de cornée et de transplantation rénale seront bientôt effectuées à Kasserine.

Le ministre a également annoncé le renforcement de l’équipe médicale avec l’arrivée de nouveaux spécialistes et l’introduction prochaine de la médecine de famille, une spécialité encore peu présente en Tunisie, pour répondre aux besoins croissants de la population locale.

Des initiatives pour renforcer les soins de santé dans les régions intérieures

Le ministère de la Santé a annoncé l’ouverture de 2500 postes médicaux à travers le pays, visant à combler le manque de médecins dans les régions intérieures et à améliorer les services des centres de santé de base. Par ailleurs, le service des urgences de la délégation de Jedeliane devrait être opérationnel d’ici fin 2025.

Face à la menace d’effondrement de certains centres de santé, le ministère a mis en place des solutions temporaires, notamment l’installation de 15 centres de santé préfabriqués dans diverses régions, principalement dans les zones frontalières et montagneuses. Ces mesures s’inscrivent dans une volonté d’améliorer l’accès aux soins de santé pour tous les Tunisiens.