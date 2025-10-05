Santé : Projet de décret approuvé par le Conseil de gouvernement, voici les implications

Le paysage de la santé est sur le point de connaître une transformation majeure. Le Conseil de gouvernement a récemment approuvé un projet de décret qui pourrait avoir des implications significatives pour tous les acteurs du secteur.

Quels changements ce nouveau texte législatif apportera-t-il ? Qui seront les plus touchés ? Cet article se propose d’explorer en profondeur ces questions, en fournissant une analyse détaillée des implications potentielles de ce décret. Restez à l’écoute pour comprendre comment cette évolution pourrait affecter votre interaction avec le système de santé.

Adoption du projet de décret n° 2.25.615 par le Conseil de gouvernement marocain

Le Conseil de gouvernement marocain, lors d’une réunion à Rabat, a approuvé le projet de décret n° 2.25.615. Ce dernier, présenté par Amine Tehraoui, ministre de la Santé et de la Protection sociale, concerne la définition des attributions et l’organisation de son ministère.

Réuni jeudi 2 octobre 2025 à Rabat, le Conseil de gouvernement a adopté le projet de décret n° 2.25.615 portant sur la définition des attributions et l’organisation du ministère de la Santé et de la Protection sociale. #marocdiplomatique pic.twitter.com/PLd17L3INx — Maroc Diplomatique (@marocdiplomatic) October 3, 2025



Le but principal de ce décret est de remplacer le décret n° 2.94.285 datant du 21 novembre 1994, afin d’établir une nouvelle structure administrative en adéquation avec les missions stratégiques du ministère. Cette réforme vise à permettre au secteur de la santé de répondre efficacement aux défis actuels, selon Mustapha Baitas, porte-parole du gouvernement.

Abrogation du décret n° 2.94.285 et instauration d’une nouvelle organisation administrative

Les défis actuels du secteur de la santé et l’impact de la nouvelle organisation

