Sara Berretima, scénariste en colère, accuse la série « Fatma » d’exploitation abusive de son travail

La série historique algérienne « Fatma » est au cœur d‘une controverse juridique. Accusée de plagiat par la scénariste Sara Berretima, cette dernière a demandé l’arrêt immédiat de sa diffusion.

L’affaire sera examinée au tribunal d’El Biar, avec des experts techniques pour instruire le cas. Le verdict pourrait influencer l’avenir des productions et la protection des droits d’auteur.

La série « Fatma » sous le feu des accusations de plagiat

La série historique algérienne « Fatma », se déroulant au XIXᵉ siècle dans la Casbah colonisée, met en scène Fatma, une violoniste talentueuse influencée par Zahra, une chanteuse légendaire.

Le casting comprend des acteurs reconnus du cinéma et de la télévision algériens. Cependant, cette production est actuellement sous le feu des critiques suite à une accusation de plagiat.

Sara Berretima, une scénariste renommée, a déposé une plainte urgente devant le tribunal d’El Biar, demandant l’arrêt immédiat de la diffusion de la série.

Elle accuse le scénario de reproduire indûment son œuvre. À ce jour, la production n’a pas encore répondu officiellement à cette plainte.

Sara Berretima saisit la justice contre « Fatma »

La scénariste Sara Berretima a déposé une requête en référé devant le tribunal d’El Biar, exigeant l’arrêt immédiat de la diffusion de « Fatma ».

Elle accuse la série de plagier et de reproduire sans autorisation son travail. La production n’a pas encore réagi à ces allégations.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par The Casbah Post (@thecasbahpost)



L’affaire sera examinée par le tribunal d’El Biar et des experts techniques seront nommés pour étudier le cas.

Le verdict pourrait avoir un impact significatif sur les futures productions et sensibiliser davantage les scénaristes à leurs droits d’auteur.

Impacts potentiels sur l’industrie cinématographique algérienne

Cette affaire pourrait avoir des répercussions majeures sur l’industrie cinématographique algérienne.

Le verdict de cette instance judiciaire pourrait influencer les orientations des futures productions, incitant les scénaristes à être plus vigilants quant à leurs droits d’auteur.

De plus, le casting de la série « Fatma », composé d’acteurs montants et confirmés du cinéma et de la télévision algériens, pourrait également être affecté par cette controverse, mettant en lumière l’importance de la propriété intellectuelle dans le secteur.