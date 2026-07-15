Saudia inaugure un vol direct vers Oran, une nouvelle ère pour les voyageurs algériens

Saudia a récemment inauguré une liaison aérienne directe entre Oran et l’Arabie saoudite, marquant une première pour la compagnie.

Cette nouvelle connexion facilite les voyages sans escale pour les passagers de l’ouest de l’Algérie, offrant des vols vers plusieurs destinations saoudiennes depuis l’aéroport international Ahmed Ben Bella.

Inauguration de la première liaison directe : un tournant pour Oran

Le 13 juillet 2026, l’aéroport international Ahmed Ben Bella à Es Senia, Oran, a été le théâtre d’un événement marquant : l’inauguration de la première liaison aérienne directe entre Oran et l’Arabie saoudite par la compagnie Saudia.

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Cette annonce, faite par l’Établissement de gestion des services aéroportuaires d’Oran (EGSA Oran), souligne l’importance de cette nouvelle connexion pour la région.

Cette liaison directe permet aux voyageurs de l’ouest algérien de rejoindre l’Arabie saoudite sans escale, renforçant ainsi l’accessibilité et les échanges entre les deux pays.

Elle représente un atout majeur pour les pèlerins et les voyageurs d’affaires, tout en enrichissant l’offre internationale de l’aéroport oranais.

Avantages pour les voyageurs algériens

La nouvelle liaison directe de Saudia offre aux passagers de l’ouest de l’Algérie une alternative précieuse pour se rendre en Arabie saoudite sans escale.

Avec des vols directs vers Djeddah et Médine, les voyageurs bénéficient d’un trajet simplifié et d’un gain de temps considérable. La distance Oran-Djeddah est d’environ 4 166 kilomètres, avec un temps de vol de 6 heures 15 à 6 heures 30.

En comparaison, Air Algérie propose également des vols sur cet axe, mais la fréquence bihebdomadaire de Saudia et l’utilisation d’Airbus A300-600 et de Boeing 777-300 offrent une expérience de voyage diversifiée. Les classes affaires et économique disponibles répondent aux besoins variés des passagers.

Une nouvelle agence pour faciliter vos voyages

L’ouverture de l’agence de vente de billets Saudia à l’aéroport Ahmed Ben Bella simplifie grandement les démarches pour les voyageurs.

Située au cœur de l’aérogare, elle permet l’achat de billets, l’obtention de renseignements et l’accomplissement des formalités liées aux voyages opérés par Saudia. Cette proximité offre un service personnalisé et rapide, idéal pour les passagers en partance.

En particulier, les pèlerins se rendant à la Mecque et ceux accomplissant la Omra bénéficient d’une assistance dédiée, rendant leur voyage plus serein. L’agence répond également aux besoins des voyageurs d’affaires et des touristes, renforçant ainsi l’accessibilité vers l’Arabie saoudite.