Sayoud dévoile ses plans pour le transport urbain : des bus neufs, des permis à points et une régulation des VTC

Le ministre de l’Intérieur, des Collectivités locales et des Transports, Saïd Sayoud, a récemment dévoilé une série de mesures visant à moderniser le secteur des transports en Algérie.

Parmi ces initiatives, on note l’acquisition de nouveaux bus et wagons, la réglementation des VTC, la création d’un Conseil national de la sécurité routière, ou encore l’introduction d’un permis de conduire à points.

Renouvellement du parc de bus : un pas vers une meilleure sécurité routière

Le ministre de l’Intérieur, des Collectivités locales et des Transports, Saïd Sayoud, a récemment annoncé que le gouvernement facilitera l’achat de nouveaux bus pour renouveler le parc national.

Cette mesure vise à améliorer la sécurité routière en remplaçant les véhicules vétustes par des modèles plus récents et plus sûrs.

Lors d’une séance plénière à l’Assemblée populaire nationale, le ministre a déclaré que l’État simplifiera le processus d’acquisition de ces nouveaux bus. Il a également assuré qu’il n’y aurait aucun obstacle à l’importation de ces véhicules.

10.000 bus neufs : Quand et comment ?

Le plan d’acquisition des 10.000 nouveaux bus, destinés au transport urbain, suburbain et rural, débutera en janvier prochain. Le ministre a précisé que ce projet se déroulera par étapes et devrait s’achever en mars ou avril.

Cette initiative s’inscrit dans le cadre du renouvellement du parc national de bus, avec pour objectif principal d’améliorer la sécurité routière.

En effet, l’État prévoit de retirer les bus vétustes de plus de 30 ans et une grande partie des bus âgés de 20 à 30 ans.

Le transport ferroviaire n’est pas en reste !

Parallèlement au renouvellement du parc de bus, le secteur du transport ferroviaire connaît également une dynamique de développement.

Le ministre a souligné l’importance de ce mode de transport et a annoncé l’acquisition de nouveaux wagons pour le transport de voyageurs et de marchandises.

En outre, des locomotives de traction de différents types seront acquises, notamment celles destinées à la mine de Gara Djebilet qui auront une grande capacité de traction. Ces mesures visent à moderniser et à optimiser le réseau ferroviaire national.