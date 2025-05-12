Scandale à l’aéroport d’Alger : un douanier arrêté pour trafic, les détails chocs de l’affaire

Un scandale sans précédent secoue l’aéroport d’Alger. Un douanier a été arrêté pour trafic, plongeant les autorités et le public dans la stupéfaction. Cette affaire, qui défraie la chronique, révèle des détails chocs sur les agissements de cet agent de l’État. Comment un douanier a-t-il pu se livrer à de telles activités illégales en plein cœur d’un lieu aussi surveillé qu’un aéroport ? Quelle est l’ampleur de ce trafic ? Qui sont les complices éventuels ?

Autant de questions auxquelles nous tenterons de répondre dans cet article, en vous dévoilant les dessous de cette affaire qui ébranle l’Algérie.

Un douanier arrêté dans une affaire de contrebande à l’aéroport d’Alger

Un douanier travaillant à l’aéroport international d’Alger a été mis en détention provisoire suite à son implication dans un réseau de contrebande de smartphones et autres produits importés illégalement. Deux autres individus ont également été incarcérés, tandis que sept personnes, dont trois douaniers, ont été placées sous contrôle judiciaire.

Les accusés sont poursuivis pour constitution d’une association de malfaiteurs et activité de contrebande, des charges qui menacent l’économie nationale. L’enquête policière a révélé que le réseau recrutait des personnes économiquement vulnérables pour transporter illégalement des marchandises depuis les Émirats arabes unis et d’autres pays arabes vers l’Algérie.

Le rôle des « mules » dans le réseau de contrebande

Le réseau de contrebande recrutait des individus en situation économique difficile, souvent novices en matière de voyages, pour servir de « mules ». Ces derniers étaient chargés de transporter illégalement divers produits depuis les Émirats arabes unis et d’autres pays arabes vers l’Algérie. Attirées par la perspective d’un gain rapide et d’un séjour dans des hôtels émiratis, ces personnes bénéficiaient d’un passage facilité à la douane de l’aéroport d’Alger grâce à la complicité de certains douaniers.

L’enquête policière a permis de saisir un stock de produits à Belfort, en banlieue d’Alger, comprenant 500 smartphones et divers autres produits.

Saisie massive de produits à Belfort et extension de l’enquête

La police a effectué une saisie importante à Belfort, dans la banlieue d’Alger, où elle a récupéré 500 smartphones, dont 18 d’origine étrangère, ainsi que divers produits tels que du chocolat Dubaï, des chips et des cosmétiques. L’enquête s’est également étendue au gérant de l’agence de voyage qui fournissait les billets d’avion au réseau de contrebande et à un employé du magasin de Belfort.

Tous deux ont nié toute implication, affirmant qu’ils se contentaient de faire leur travail. Cette affaire met en lumière l’ampleur du trafic de marchandises illégales et la nécessité d’une vigilance accrue pour protéger l’économie nationale.