Scandale : ce champion de boxe algérien dévoile en image le peu d’intérêt que lui accorde son pays

Pourtant présent à bien de niveaux sur le plan sportif, l’Algérie semble accorder peu de crédits à leurs champions. Une photo parue sur un compte portant le nom de la ville de M’sila atteste de ce fait méconnu du grand public.

En effet, difficile de penser que l’Algérie, un des pays les plus représentés au niveau sportif sur le continent, peine à faire valoir ses portes étendards. Une situation mal connue par la plupart des fervents supporters des athlètes Dz.

Kheireddine Bouzerba, champion de boxe national et multi-médaillé d’or et d’argent, fait partie de ces oubliés. Connu pour son talent sur le ring, le champion a même récemment été médaillé d’or lors du dernier championnat de boxe national.

Une photo publiée sur un compte Facebook, montre le sportif sur un collage où on le voit d’un côté avec ses nombreuses médailles et de l’autre une photo méconnaissable. En effet, vivant dans une situation précaire par manque d’intérêt des instances sportives à son égard, Bouzerba est contraint de cumuler ici et là des petits boulots pour subvenir à ses besoins. Notamment ses déplacements pour disputer les combats à la capitale ou encore pour s’acheter quelques équipements quand son salaire le lui permet.

Sur l’image qu’on peut observer sur le réseau social, le champion se retrouve dans un chantier de construction, converti en maçon pour percevoir son gagne-pain.

Une publication qui a choqué les internautes, qui regrettent la non-reconnaissance du gouvernement algérien vis-à-vis de ses sportifs. Mis à part le football, la plupart des domaines sportifs ne permettent pas aux nombreux pratiquants de vivre dignement de leurs professions.