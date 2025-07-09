Scandale financier : l’homme d’affaires Maher Chaâbane en détention, une affaire de corruption dévoilée

L’affaire Maher Chaâbane secoue actuellement le monde des affaires. Cet homme d’affaires, connu pour son influence et sa réussite, se retrouve aujourd’hui au cœur d’un scandale financier sans précédent. Accusé de corruption, il est désormais en détention, laissant place à une multitude de questions et de spéculations. Comment un tel scandale a-t-il pu éclater ? Quelles sont les implications pour l’économie et le secteur des affaires ?

C’est ce que nous allons tenter de décrypter dans cet article, en explorant les tenants et aboutissants de cette affaire qui fait la une des médias.

Mandat de dépôt émis contre l’homme d’affaires Maher Chaâbane

Le mardi 8 juillet, le juge d’instruction du bureau 32 du tribunal de première instance de Tunis a délivré un mandat de dépôt à l’encontre de Maher Chaâbane, un homme d’affaires tunisien. Cette décision s’inscrit dans le cadre d’une enquête sur des allégations de corruption d’un fonctionnaire public.

Selon Diwan Fm, le parquet du pôle judiciaire économique et financier a autorisé la prolongation de la garde à vue de deux cadres d’une banque publique pour cinq jours supplémentaires. Ces mesures font partie d’une enquête plus large concernant l’octroi par Chaâbane de prêts bancaires estimés à environ 240 millions de dinars.

Prolongation de la garde à vue pour deux cadres bancaires

La prolongation de la détention de deux hauts responsables d’une institution financière publique a été approuvée par le parquet du pôle judiciaire économique et financier. Cette décision s’inscrit dans le cadre d’une enquête plus vaste sur des allégations de corruption, où ces cadres sont soupçonnés d’avoir joué un rôle clé.

Ces accusations font suite à l’octroi présumé par Maher Chaâbane de prêts bancaires d’un montant approximatif de 240 millions de dinars.

Implication d’un ancien ministre et autres charges retenues

L’enquête s’étend également à un ex-ministre, précédemment directeur général adjoint de la même banque, ainsi qu’à un autre cadre. Tous deux sont actuellement sous contrôle judiciaire et ont été renvoyés devant le parquet. Les accusations portées contre eux comprennent le blanchiment d’argent, l’abus de facilités liées à leur fonction, la collusion et l’exploitation illégale d’un fonctionnaire public pour obtenir un avantage indu.

Ces allégations, si elles sont prouvées, pourraient avoir des conséquences graves non seulement pour les individus concernés, mais aussi pour l’intégrité de l’administration en général.