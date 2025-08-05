Scandale universitaire au Kef : enquête explosive sur des allégations de falsification

L’université du Kef est au cœur d’une tempête médiatique sans précédent. Des allégations de falsification ont récemment ébranlé cette institution académique, suscitant une vague d’indignation à travers le pays. Une enquête approfondie a été lancée pour faire la lumière sur ces accusations graves qui ternissent l’image de l’éducation en Tunisie.

Cet article se propose de vous plonger au cœur de ce scandale universitaire, en explorant les différentes facettes de cette affaire complexe et ses implications potentielles. Restez avec nous pour découvrir les dessous de cette controverse qui secoue le monde académique tunisien.

Enquête sur des allégations de fraude dans l’orientation universitaire au Kef

Le parquet du tribunal de première instance du Kef a lancé une enquête suite à des allégations de falsification des cartes d’orientation universitaire. Ces soupçons concernent plusieurs bacheliers de la promotion 2025. Le porte-parole du tribunal, Yosri El Houami, a révélé que huit familles ont signalé des irrégularités le 1er août auprès de la brigade de recherches et d’investigations. L’affaire a été ensuite transférée à la brigade centrale de lutte contre la cybercriminalité.

Le ministère public a autorisé sans délai l’ouverture de l’enquête, la rédaction de huit procès-verbaux et leur transmission à la cinquième brigade centrale spécialisée dans les crimes informatiques, en attente des résultats des investigations.

Le déroulement des plaintes et le transfert de l’affaire

Le rôle de la cinquième brigade centrale dans l’enquête

