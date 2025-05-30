Schengen : Découvrez les 10 pays où obtenir un visa est plus facile en 2025

L’espace Schengen, synonyme de liberté de mouvement pour les citoyens européens, est aussi une destination prisée par les voyageurs du monde entier. Cependant, obtenir un visa Schengen peut parfois s’avérer complexe. Heureusement, certains pays se distinguent par leur facilité d’obtention de ce précieux sésame. En cette année 2025, découvrez les 10 pays de l’espace Schengen où le processus de demande de visa est le plus simple et le plus rapide.

Un guide essentiel pour tous ceux qui rêvent de découvrir l’Europe sans tracas administratifs.

Vue d’ensemble des statistiques des visas Schengen en 2024

En 2024, plus de la moitié des demandes de visa Schengen ont été approuvées par les pays membres de l’espace Schengen, avec un taux d’approbation global de 52,20%. Cependant, il est important de noter que ce taux varie considérablement en fonction du pays où la demande est déposée. Selon les données révélées par le média spécialisé Schengen News, certains pays affichent des taux d’approbation nettement supérieurs à d’autres.

Par exemple, l’Islande a enregistré le taux d’approbation le plus élevé avec 91,25%, malgré une augmentation de 57% des demandes par rapport à 2023. D’un autre côté, certains pays comme Malte ont eu des taux d’approbation très faibles, réduisant ainsi les chances d’obtenir un visa.

Top 10 des pays avec les taux d’approbation de visa Schengen les plus élevés

En tête de liste, l’Islande se distingue avec un taux d’approbation impressionnant de 91,25%, malgré une hausse significative de 57% des demandes par rapport à 2023. Suivent la Slovaquie (89,25%), l’Italie (88,72%), la Roumanie (88,36%) et la Suisse (88,12%).

La Hongrie, la Norvège, la Grèce, l’Autriche et le Luxembourg complètent ce top 10, avec des taux d’approbation respectifs de 87,23%, 87,20%, 85,86%, 85,78% et 85,65%. Ces chiffres démontrent que le choix du pays où déposer sa demande peut influencer considérablement les chances d’obtenir un visa Schengen.

Les pays à éviter pour une demande de visa Schengen

En revanche, certains pays de l’espace Schengen ont affiché des taux d’approbation particulièrement bas en 2024, rendant l’obtention du précieux sésame plus difficile. En tête de cette liste peu enviable, on trouve Malte avec un taux de rejet de 38,5%. L’Estonie (27,2%), la Belgique (24,6%), la Slovénie (24,5%) et la Suède (24%) suivent de près.

Le Danemark, la Croatie, la Pologne, la France et la République tchèque complètent ce top 10, avec des taux de rejet respectifs de 23,7%, 19,3%, 17,2%, 15,8% et 15,8%. Pour augmenter ses chances d’obtenir un visa Schengen, il est donc conseillé de privilégier une demande dans un pays affichant un taux d’approbation élevé.