Schengen : Hausse spectaculaire de 14,8% en Algérie, découvrez le pays favori des Algériens en 2025

L’Algérie connaît une augmentation impressionnante de 14,8% des demandes de visas Schengen, témoignant d’un intérêt croissant pour l’Europe. Mais quel est donc le pays européen qui attire le plus les Algériens en cette année 2025 ? C’est ce que nous allons découvrir dans cet article. Un indice : il s’agit d’une destination qui combine à la fois histoire, culture et opportunités économiques.

Restez avec nous pour explorer cette tendance migratoire et comprendre les raisons de cet engouement.

Hausse significative des demandes de visa Schengen en Algérie en 2024

En 2024, l’Algérie a connu une augmentation notable des demandes de visa Schengen, avec une hausse de 14,8% par rapport à l’année précédente, soit un total de 544.634 demandes. Cette augmentation place l’Algérie en sixième position dans le classement mondial des pays ayant formulé le plus de demandes de visa Schengen.

Au total, les États Schengen ont reçu 11,7 millions de demandes toutes nationalités confondues, soit une augmentation de 13,4% par rapport à 2023. Les dix premières nationalités de demandeurs représentent 62,4% du nombre total de demandes, avec la Chine en tête de liste.

Top 10 des nationalités ayant déposé le plus de demandes de visa Schengen en 2024

Selon les statistiques européennes, l’Algérie se classe sixième parmi les dix pays ayant soumis le plus grand nombre de demandes de visa Schengen en 2024. La Chine occupe la première place avec 1,7 million de demandes. Ces dix pays ont à eux seuls généré 62,4% du total des demandes reçues par les États Schengen, soit plus de 7,3 millions.

Les Algériens ont formulé 544.634 demandes en 2024, soit une augmentation de 14,8% par rapport à 2023. La France reste la destination privilégiée des demandeurs algériens avec un total de 352.295 demandes. Ce classement met en évidence l’attrait persistant de l’espace Schengen pour les ressortissants de ces pays.

La France, destination de prédilection pour les demandes de visa Schengen des Algériens

En 2024, la France a été le pays Schengen le plus sollicité par les demandeurs algériens de visa, avec un total de 352.295 demandes, soit une augmentation notable de 73.290 dossiers par rapport à l’année précédente. Cette préférence pour la France peut s’expliquer par les liens historiques et culturels forts entre les deux pays, ainsi que par la présence d’une importante communauté algérienne en France.

Par ailleurs, cette tendance confirme l’attrait croissant de l’espace Schengen pour les ressortissants algériens, qui se classent sixième au niveau mondial en termes de nombre de demandes de visa Schengen déposées en 2024.