Schengen : Réforme majeure en vue, ce qui pourrait changer en 2025

L’espace Schengen, symbole de la libre circulation en Europe, pourrait connaître une réforme majeure. En effet, des changements significatifs sont envisagés pour ce dispositif qui a façonné l’Union Européenne telle que nous la connaissons aujourd’hui. Quels pourraient être ces changements ? Comment pourraient-ils impacter les citoyens européens et les voyageurs internationaux ? C’est ce que nous allons explorer dans cet article, en vous apportant un éclairage sur les possibles évolutions de l’espace Schengen à l’horizon 2025.

Restez connectés pour comprendre les enjeux de cette réforme majeure.

Chypre vise l’intégration à l’espace Schengen en 2026 : une ambition stratégique

En 2026, l’espace Schengen pourrait accueillir un nouvel adhérent. Le président de la République de Chypre a récemment déclaré que son pays aspire à rejoindre cet espace de libre circulation dès l’année prochaine. Après l’intégration de la Roumanie et de la Bulgarie en 2025, Chypre, membre de l’Union européenne depuis 2004, envisage de suivre le même chemin.

Cette adhésion est perçue comme une priorité politique majeure pour le pays méditerranéen. Le président Níkos Christodoulídis a souligné l’importance stratégique de cette démarche, non seulement pour Chypre, mais aussi pour l’ensemble de l’Union européenne.

Chypre intensifie ses efforts pour l’adhésion à l’espace Schengen

Chypre est déterminée à accomplir toutes les formalités techniques nécessaires pour son adhésion à l’espace Schengen d’ici la fin de 2025, comme l’a affirmé le président chypriote. Le pays a déjà réalisé des avancées notables vers cet objectif, selon Constantinos Kombos, le ministre chypriote des Affaires étrangères. Il a souligné que l’intégration à l’espace Schengen était une priorité politique majeure pour Chypre.

Le pays compte sur le soutien du Parlement européen dans cette démarche, et se félicite des résultats positifs de la réunion avec sa présidente, Roberta Metsola. La Commission européenne suit également de près les progrès de Chypre pour remplir les conditions requises pour devenir membre de l’espace Schengen.

Le rôle du Parlement et de la Commission européenne dans l’adhésion de Chypre à l’espace Schengen

Le Parlement européen joue un rôle crucial dans l’adhésion de Chypre à l’espace Schengen, comme l’a souligné le président chypriote lors de sa rencontre avec Roberta Metsola, la présidente de cette institution.

En outre, la Commission européenne, sous la supervision du commissaire aux affaires intérieures, Magnus Brunner, surveille attentivement les progrès de Chypre pour satisfaire aux critères d’adhésion à l’espace Schengen. Ces deux entités européennes sont donc des acteurs clés pour accompagner Chypre dans son ambition d’intégrer cet espace de libre circulation en 2026.